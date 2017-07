Dévoilement du nouveau répertoire des ressources culturelles des Etchemins

C’est en présence d’élus, d’artistes et d’organismes culturels que le nouveau répertoire des ressources culturelles des Etchemins a été inauguré au Centre des arts et de la culture de Lac-Etchemin lors du mercredi 12 juillet dernier.

À lire également : La MRC des Etchemins mettra en ligne un nouveau répertoire culturel

Pour représenter les cinq domaines artistiques du répertoire et donner un aperçu de la diversité culturelle du milieu, plusieurs artistes ont présenté leurs œuvres et leur travail lors de cette inauguration.

Cette initiative du comité culturel des Etchemins et de l’Entente de développement culturel de la MRC a comme objectif de regrouper les acteurs de l’industrie culturelle sous une plateforme commune, leur permettant ainsi de se faire voir et de se faire connaître de la population. Le répertoire culturel vise également à faciliter les échanges et le réseautage entre les gens du milieu culturel, et ainsi soutenir le développement culturel de la région.

Sur le site internet du répertoire, un espace est dédié aux grands créateurs des Etchemins afin de faire connaître leurs réalisations à la population. De plus, comme plusieurs artistes et artisans conçoivent des créations originales et uniques, un onglet permettra aux visiteurs du site d'acheter des cadeaux corporatifs, tout en encourageant l’économie locale etcheminoise.

Créé pour les artistes, artisans, travailleurs culturels, organismes ou entreprises évoluant dans l’industrie culturelle des Etchemins, le répertoire permet également de faire une recherche par municipalité.

Finalement, un partenariat avec le site internet « Etchemins en direct » permet d’accéder au calendrier des événements culturels du territoire.

Précisons qu'il est toujours possible de s'inscrire au répertoire en remplissant une fiche personnalisée sur le site http://culture.mrcetchemins.qc.ca/ dans la section « Formulaire d'inscription ».