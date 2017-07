Près de 800 enfants au rassemblement des camps de jour en Nouvelle-Beauce

La deuxième édition du grand rassemblement des camps de jours de la MRC de la Nouvelle-Beauce s'est déroulée lors du jeudi 13 juillet dernier. Pour l'occasion, ce sont près de 800 enfants et une centaine d'animateurs qui ont participé à une journée sur le thème « Cowboys et indiens » au centre-ville de Sainte-Marie.

À lire également :

La journée s'est déroulée sous le soleil. Afin de mieux adapter les activités en fonction de leur âge, les jeunes étaient divisés en trois groupes, soit les 5 à 6 ans, les 7 à 8 ans ainsi que les 9 ans et plus.

Pendant la journée, les enfants ont pu participer à trois activités, soit une course à obstacles, un jeu de « Katag » géant et un jeu de police-voleur, version « Cowboys et indiens ». Les enfants ont aussi pu, durant cet événement, s'initier à la danse country.

Précisons que les camps de jours qui ont participé à cette journée d'activité sont ceux de Frampton, Saints-Anges, Saint-Bernard, Saint-Elzéar, Sainte-Hénédine, Saint-Isidore, Sainte-Marguerite, Sainte-Marie, Scott et Vallée-Jonction.