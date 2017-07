La petite séduction à St-Martin : dernière réunion avec la population avant le début du tournage

La dernière réunion entre l'équipe de production de La petite séduction et la population de Saint-Martin s'est tenue hier soir, lundi le 17 juillet, au Centre municipal.

Selon la personne en charge de l'événement, environ 150 personnes étaient présentes à cette réunion, malgré les fortes pluies qui sont tombées sur la région en soirée.

« L'équipe de production a refait le scénario et a fait pratiquer quelques points à la population », a expliqué le conseiller municipal à Saint-Martin et personne en charge de l'événement, Éric Giguère, à EnBeauce.com. « Nous croyons que pour la dernière émission de la série, nous aurons une émission mémorable », a-t-il ajouté.

Outre les répétitions, les gens se sont vu rappeler quelques consignes à suivre lors du tournage. « Les gens ont été avertis d'apporter leurs chaises et leurs bouteilles d'eau, comme la température s'annonce chaude et humide et qu'il y aura des temps morts durant le placement des foules et les reprises », de conclure M. Giguère.

Précisons que l'épisode tourné à Saint-Martin cette semaine sera le dernier de la série. L'émission La petite séduction ne reviendra donc pas en ondes l'été prochain.

Les gens qui souhaitent obtenir davantage d'information sur le tournage qui aura lieu lors des deux prochains jours peuvent contacter Éric Giguère par téléphone au 418-225-1228 ou par courriel au ericgiguere@gmail.com.