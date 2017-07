Des cobayes humains aux prises avec des effets secondaires au Ganoué

L'avant-première de la pièce « Cobaye humain » avait lieu mercredi le 19 juillet dernier au Théâtre du Ganoué de Saint-Prosper. Les différents personnages de la pièce, dont un assailli par une panoplies de tics et de manies, ont su faire rire le public hier soir.

C'est la troupe Les Amuses-Gueules qui présente la deuxième pièce de l'été 2017 au Théâtre du Ganoué, soit « Cobaye humain ». L'auteur de cette pièce est Bruno Lacroix.

D'une mise en scène collective, la pièce raconte l'histoire d’un détective privé et de son nouveau client qui ont maille à partir avec le fisc. En plus d’être aux prises avec des effets secondaires permanents après avoir participé à des études cliniques en tant que cobayes humains, voilà qu’on leur réclame des sommes non déclarées.

Ils reçoivent alors la visite de la présidente-directrice générale de la firme Centrifab, qui teste les médicaments sur des humains. Celle-ci veut savoir qui la fait chanter. Le détective et son client , quelque peu hurluberlu, mettront enfin sur pied un stratagème ridicule pour découvrir la vérité.

Sauront-ils réellement discerner le vrai du faux dans cette affaire ? C'est ce que vous découvrirez en allant voir la pièce.

Horaire des représentations de « Cobaye humain »

20, 21, 22 et 23 juillet 2017

27, 28, 29 et 30 juillet 2017

3, 4, 5 et 6 août 2017

Billets et forfaits

Les billets sont vendus au coût de 20 $ chacun. Les billets de saison, qui permettent d'aller voir les trois représentations de l'été, sont quant à eux vendus au coût de 50 $. Ceux-ci seront disponibles jusqu'au dimanche 9 juillet 2017 inclusivement.

Les jeudis et les dimanches, les gens auront la possibilité de se procurer deux billets au coût de 35 $.

Des forfaits souper-théâtre sont également offerts. Un souper-théâtre en collaboration avec le restaurant La Grille et le restaurant Popin de Saint-Prosper se vendent au coût de 41 $ par personne, taxes et pourboire inclus, et un souper en collaboration avec le restaurant Rock Café de Saint-Georges se vendent au coût de 52 $.

Commodités et coordonnées

Le Théâtre du Ganoué offre un bar, une terrasse ainsi qu'un accès facile pour les visiteurs en fauteuil roulant.

Pour réserver des billets ou pour obtenir plus d'informations sur les pièces de théâtre présentées au cours de l'été, il est possible de téléphoner au 418-594-5000, de visiter le site Web du Théâtre du Ganoué ou encore de consulter la page Facebook du théâtre.

Précisons que la billetterie est ouverte les mardis et mercredis, de 13 h à 18 h, ainsi que du jeudi au dimanche, de 13 h à 20 h 30.