Retour du Festival Celtes et cie à Saint-Malachie pour une 6e édition

La municipalité de Saint-Malachie accueillera la 6e édition de son Festival Celtes et cie lors des 18, 19 et 20 août prochains. Des légendes ainsi que plusieurs nouveautés seront présentées aux festivalers le mois prochain.

Il s’agit d’un évènement festif, familial et rassembleur célébrant la culture et les origines de la région, soit irlandaise, écossaise et québécoise.

L’édition 2017 s’annonce impressionnante avec un programme complet de divertissements, d’activités et de spectacles pour toute la famille.

Au niveau musical, on a confirmé la présence du groupe légendaire de la musique traditionnelle, Le Rêve du Diable, ainsi que des incontournables de la musique traditionnelle et celtique, Bonhomme Setter, et Artiq Session. De plus Les Shannon Irish Dancers, une troupe de danse irlandaise de Québec de calibre international sera sur scène le samedi soir. Plusieurs autres artistes, incluant Tze Texas Redmecs seront également en spectacle.

Le Festival sera aussi l’hôte de la toute première prestation du Chœur Celtique, un groupe de 25 chanteurs de la région.

Tous les spectacles sont gratuits.

Plusieurs activités familiales sont prévues, dont des jeux gonflables et jeux de kermesse, un marché public, une exposition d’art, ainsi que divers amusements. La traditionnelle messe Western aura lieu dimanche sous le chapiteau.

De plus, la très populaire dégustation de whiskey du samedi sera de retour, ainsi que le méchoui vendredi soir.

Selon Olivier Leclerc, coordonnateur de l’évènement, « Notre festival prend de l’ampleur à chaque année, car il répond à un réel intérêt pour la culture celtique et traditionnelle dans la région. Saint-Malachie est l’endroit idéal pour fêter ce merveilleux métissage culturel ».