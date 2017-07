L'artiste beauceron Christian Caron détaille son processus créatif

Voir la galerie de photos

Le coup d'envoi de la 3e édition des Arts de la rue à Saint-Georges a eu lieu vendredi le 21 juillet dernier, alors que l'artiste visuel Christian Caron a commencé à peindre une fresque de 16 pieds de hauteur et de 80 pieds de largeur sur le mur nord de Place Bureau.

EnBeauce.com a rencontré Christian Caron lors du dimanche 23 juillet dernier, non seulement pour découvrir les étapes de son processus créatif à travers la réalisation de cette oeuvre, mais également pour en apprendre davantage sur le parcours scolaire qui l'a mené dans le monde artistique aujourd'hui.

Originaire de Saint-Prosper, Christian Caron habite à Saint-Georges depuis maintenant plusieurs années.

3e édition des Arts de la rue

Cette troisième édition des Arts de la rue, qui se déroulera jusqu'au au 6 août prochain, a pour thème le « Centre-ville », avec un clin d'oeil au monde du jeu.

Réalisée sur le mur nord de Place Bureau, soit au 12 340, 1re Avenue, à Saint-Georges, l’œuvre de 16 pieds de hauteur par 80 pieds de largeur mettra notamment en lumière les passerelles, la rivière Chaudière, l’édifice Canam, les bateaux-dragons et des cyclistes.

On retrouvera également une touche du monde du jeu et des enfants alors qu'un « rubik’s cube » et qu'une pièce de jeu d’échec seront insérés dans l’immense fresque.

Rappelons que la première édition de l’événement a permis d’ajouter couleurs et vie aux piliers du viaduc qui enjambe la 120e Rue à Saint-Georges, alors que la deuxième édition a été réalisée sur le mur du bâtiment de Style Musique sur la 1re Avenue.