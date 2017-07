Succès pour la 2e messe des artistes de l'été à Sainte-Hénédine

Le deuxième messe des artistes de l'été 2017 à Sainte-Hénédine s'est déroulée lors du dimanche 23 juillet dernier.

Myriam Boutin, soprano, Dominique Gagnon, organiste, et Isabelle Charron, mezzo-soprano, ont conquis les quelques centaines de fidèles qui étaient présents lors de la célébration dominicale à l'église de Sainte-Hénédine hier matin.

Au prélude, ils ont chanté du Gounod et du Mozart dans le « Laudamus te ». Pendant la messe, ils ont interprété plusieurs chants qui invitent à la prière et la méditation. La finale s'est conclue par le « Sound the trumpet » d'Henry Purcell, joué par l'organiste titulaire de Sainte-Marie, Dominique Gagnon.

La semaine prochaine, pour la dernière messe des artistes à Sainte-Hénédine, ce sera au tour de l'organisatrice de ces messes, Rachelle Thibodeau, de se faire entendre en compagnie du ténor matapédien Claude-Robin Pelletier, qui est aussi le directeur de l'Opéra de Rimouski. Pour l'occasion, ils seront accompagnés de l'organiste Marie-Hélène Greffard.

« Si vous ne connaissez pas les messes des artistes, c'est l'occasion de venir voir et entendre de belles voix ! », a mentionné la responsable du projet, la soprano Rachelle Thibodeau.

Rappelons que les trois dernières messes des artistes de l'été auront lieu à l'église de Sainte-Marie les 20 et 27 août, ainsi que 3 septembre prochains.