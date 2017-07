Un Beauceron devient artiste de cirque à l'international

Guillaume Blais est artiste de cirque, plus précisément trapéziste, et travaille un peu partout dans le monde. Originaire de Saint-Benoît-Labre, il a d'abord fait des études pour devenir coiffeur, avant d'avoir la piqûre pour les arts du cirque quelques années plus tard.

Un peu avant la fin de ses études pour devenir coiffeur, Guillaume Blais a commencé à travailler dans un grand salon de coiffure de Montréal, que fréquentaient notamment plusieurs célébrités québécoises. L'artiste beauceron a alors commencé à faire des perruques, avec ce salon de coiffure, pour des productions telles que Notre-Dame de Paris et Don Juan dans la métropole, en plus d'en confectionner pour le Cirque de Soleil.

C'est à ce moment-là qu'il a découvert les arts du cirque. « On était en arrière-scène au Centre Bell lorsque j'ai vu l'un des artistes du Cirque du Soleil s'entraîner avant de monter sur scène », a mentionné Guillaume Blais à EnBeauce.com. « Je me suis alors dit que c'était ça que je voulais faire dans la vie », a-t-il ajouté.

Parcours artistique

Enfant, Guillaume Blais a suivi des cours de théâtre, de musique et de dessin lorsqu'il habitait en Beauce. « Je me suis beaucoup cherché dans mon parcours artistique, mais je n'ai jamais trouvé la discipline qui m'intéressait vraiment », d'expliquer le Beauceron. « J'aimais la musique, mais je ne me voyais pas nécessairement devenir musicien. Pareil pour le dessin, j'étais bon, mais pas de là à m'avouer un grand talent là-dedans ».

Étant constamment à la recherche de nouveaux défis à relever, Guillaume Blais croyait avoir atteint le maximum de compétences qu'il pouvait acquérir au salon où il travaillait. Avec les arts du cirque, il avait l'impression de pouvoir se réaliser pleinement. « Il n'y a pas de limites avec le cirque. Tu peux toujours pousser la barre plus loin ».

Suite à cette constatation, Guillaume Blais a fait les auditions de l'École nationale de cirque de Montréal et a tout de suite été sélectionné. « J'ai fait les auditions. Apparement, j'étais flexible et je ne le savais pas. Ils m'ont pris ».

Premiers contrats professionnels

Après avoir réalisé son premier contrat en Égypte, Guillaume Blais a parcouru le globe et a travaillé dans différents d'Europe.

Il revient récemment d'Allemagne où il a gagné avec sa partenaire Marie Lebot le grand prix du jury au Newcomershow des Krystallpalast Varieté dans la ville de Leipzig.

EnBeauce.com l'a rencontré le mercredi 26 juillet dernier, afin d'en apprendre davantage sur les étapes de son parcours scolaire qui l'ont mené à sa carrière actuelle.

Voyez notre entrevue réalisée avec Guillaume Blais en cliquant sur la vidéo ci-dessus.