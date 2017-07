Des cours de danse country en plein air offerts à Sainte-Marie

Voir la galerie de photos

Les amoureux de la danse country pourront peaufiner leur technique au Parc de la Place du Château à Sainte-Marie alors que le professeur et propriétaire de CC Lover Country Pop, Charles-Olivier Théroux, offre des leçons gratuites de danse en ligne et de danse à deux.

Depuis quelques semaines, ces leçons sont accessibles à tous les mercredis entre 19 h et 20 h et elles se poursuivront jusqu’au 16 août. En cas de pluie, les danseurs se donneront rendez-vous au Centre Caztel.

« Ce sont des cours pour s’amuser en tout premier lieu. Ce ne sont pas des compétitions alors l’erreur est permise. Ça permet aux gens de faire une activité physique intéressante sur des rythmes de musique entraînantes », souligne Charles-Olivier.

Chaque cours ouvert aux débutants et aux danseurs intermédiaires possède la même structure. Une nouvelle danse est enseignée lors de la première partie du cours et avant de terminer la leçon, le professeur revient sur la danse apprise la semaine précédente. Les danses sont également disponibles en ligne donc les danseurs peuvent répéter les chorégraphies à la maison avant la prochaine séance.

« Je compare un peu la danse country à des blocs Lego. Même si tu apprends certains pas pour une danse en particulier, tu peux tout de même les réutiliser dans une autre chorégraphie totalement différente », poursuit-il.

Bien que la majorité des pièces musicales soient du country, il arrive parfois que Charles-Olivier sorte des sentiers battus en incluant des pièces plus populaires. En effet, il a entre autres enseigné une danse sur une des pièces les plus écoutées de l’été 2017, soit Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee.

Notons que le principal intéressé a identifié deux options pour les gens qui souhaitent poursuivre leur apprentissage après le 16 août. Des cours seront donnés à Scott par M. Pierre Mercier et en septembre, Charles-Olivier offrira à son tour des leçons à Saint- Apollinaire et à Lévis.