Des nouveautés au Musée de l'aviation de Sainte-Marie

Le Musée de l’aviation de Sainte-Marie convie la population et les visiteurs dans son établissement lors de sa semaine thématique du Noël au Musée, qui se déroulera du 1er au 5 août prochains.

En effet, une programmation d’activités en lien avec l’hiver sera organisée lors de la semaine prochaine, et aura pour but de faire connaître l’exposition sous un angle festif avec des décorations de Noël, un bar à chocolat chaud et du personnel costumé aux couleurs des célébrations.

Afin de s’intégrer dans le calendrier des événements de Tourisme Sainte-Marie, en lien avec leur événement du mercredi 2 août prochain ayant pour thème « Journée ruée vers L’OR », tous les visiteurs se présentant sur place avec un élément de Noël doré obtiendrons la chance de tourner « l’Hélice chanceuse ».

L'Hélice chanceuse

Le Musée a inauguré récemment un nouveau concept permettant à ses visiteurs de remporter divers prix lors de leur passage dans l’établissement muséal. Suite à un concours lancé sur les réseaux sociaux en collaboration avec Destination Beauce, le nom de « l’Hélice chanceuse » a été retenu afin de nommer cette roue de fortune réinventée. Attribuant des prix, des laissez-passer ainsi des gratuités dans l’institution, il s’agit d’un nouveau concept apprécié des visiteurs.

Afin de convier la population et les visiteurs à venir découvrir ce nouveau concept, le personnel et l’administration du musée invitent les gens à une activité portes ouvertes qui aura lieu lors du dimanche 6 août prochain. L'entrée sera gratuite.

Lors de cette journée, les visiteurs courront la chance de remporter de la tire et du sirop d’érable en tournant cette roue.

À propos du Musée de l'aviation

L’établissement, situé sur le site de la Maison Dupuis à Sainte-Marie, est un organisme à but non-lucratif soutenu par un comité de bénévoles en recherche constante d’information historique, d’artefacts et d’information moderne afin de sensibiliser le public à l’importance de l’histoire.

Rappelons qu'il est possible, en visitant le musée, de découvrir l’histoire de l’aviation civile au Canada et plus particulièrement celle des sept pilotes natifs de Sainte-Marie ayant contribué au développement de l’aviation civile dès les années 1920.