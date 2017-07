Succès pour la 6e édition du camp Maxi-Art au Moulin La Lorraine

La 6e édition du camp Maxi-Art du Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin s'est déroulée du 5 au 14 juillet derniers. Ouvert aux enfants de 8 à 12 ans, la camp Maxi-Art a permis aux jeunes de réaliser des projets artistiques en s’inspirant des oiseaux.

Cette année encore, deux cohortes ont pu laisser libre court à leur imagination et être initiées à des techniques et à des notions artistiques pendant trois jours consécutifs. C'est sous le thème « Prends ton envol avec l'art ! » que les participants ont réalisé différentes expérimentations et créations individuelles guidées par l'artiste Clément Côté.

L'une des activités a notamment amené les jeunes à réfléchir sur le concept de philanthropie. Les participants ont été conscientisés sur le fait qu'ils pouvaient profiter des activités du Moulin La Lorraine essentiellement parce que beaucoup de personnes, bien souvent des gens qui ne les connaissent pas ou qui n'ont pas d'enfants, font des dons ou offrent du temps bénévolement pour soutenir la mission de l'organisme. Un projet collectif, la création d'une installation pour le jardin, leur a d'ailleurs été présenté comme une option libre d'appuyer le Moulin à leur façon, option à laquelle l'ensemble des participants a répondu avec enthousiasme.

Les jeunes participants ont ainsi créé des oiseaux pour eux, mais également pour en donner au Moulin. Plantés ça et là près de l'étang, l'ensemble des oiseaux constitue le leg artistique des enfants et le début d'une l'installation plus importante qui sera complétée le 30 juillet prochain, lors d'un atelier familial organisé dans le cadre Pique-nique des Créateurs. L'atelier sera offert gratuitement. Précisons que l'installation « Prends ton envol avec l'art ! » restera en place jusqu'à la fin de l'été.

Débuté à l'été 2012, le camp Maxi-Art du Moulin La Lorraine s'avère un espace privilégié qui permet aux de jeunes de 8 à 12 ans d'exprimer leur créativité dans un contexte d'immersion artistique.

​C'est par de telles activités, qui valorisent l'imagination et la créativité, ou par des projets innovants, qui favorisent la participation de tous, que le Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin espère encourager la relève, la pratique artistique et la culture philanthropique.