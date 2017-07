Entrevue : Jessica Pruneau en spectacle à Nashville en Beauce vendredi

Voir la galerie de photos

L'auteure-compositrice-interprète Jessica Pruneau, originaire de Saint-Prosper, sera en spectacle dans le cadre de la 10e édition du festival Nashville en Beauce lors du vendredi 28 juillet prochain.

EnBeauce.com l'a rencontrée mercredi dernier, pour en apprendre davantage sur ce spectacle ainsi que sur ses projets à venir. L'artiste beauceronne en a également profité pour interpréter, dans nos locaux, sa chanson « Où tu veux », accompagnée de Jean-François Bernatchez.

De passage pour trois semaines en Beauce, Jessica Pruneau retrouvera son chez soi à Londres, en Angleterre, lundi prochain. « Je ferai plusieurs spectacles en août et en septembre là-bas et je continue à me prévoir des dates pour l'automne ».

« Merci de me suivre tout le temps. Merci d'être là et d'être aussi enthousiastes envers mon projet », a confié Jessica Pruneau quand nous lui avons demandé ce qu'elle aimerait dire aux Beaucerons qui suivent sa carrière musicale depuis les débuts.

Il est possible de visionner l'intégralité de notre entrevue avec Jessica Pruneau, ainsi que sa prestation, en cliquant sur la vidéo ci-dessus.

Open Country des Mountain Daisies

Jessica Pruneau sera en première partie de l'Open Country des Mountain Daisies, dont les invités sont Luce Dufault, Zachary Richard, Vincent Vallières et Patrick Norman, vendredi dès 20 h à l'aréna de Saint-Prosper, sur la scène principale du festival.

« On fait un spectacle de 50 minutes », explique l'auteure-compositrice-interprète Jessica Pruneau à EnBeauce.com. « Il y aura des pièces originales, dont la chanson Où tu veux, ainsi que plusieurs reprises connues d'artistes tels que Miranda Lambert et Shania Twain. On va essayer de vous faire danser le plus qu'on peux. Ça rocke pas mal ! », ajoute-t-elle.

Le prix d'entrée est 40 $ par personne pour cet événement.

Pour connaître l’intégralité de la programmation de la 10e édition du festival Nashville en Beauce, il est possible de consulter la page Facebook ou encore le site Web du festival.