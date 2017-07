Le FunFest Week-end 2017 débutera par un hommage à Supertramp

Voir la galerie de photos

Le groupe Tramp of the Century, tête d’affiche de la soirée d’ouverture de la 5e édition du FunFest Week-end, à Saint-Georges, sera de passage en Beauce pour la 2e fois et rendra hommage au groupe américain mythique Supertramp.

« C’est un hommage au sens le plus noble du terme. On joue avec toute l’énergie et l’intensité que mérite une telle musique, dont les thème universaux touchent encore le public aujourd’hui, et dont les très bons arrangements n’ont pas du tout vieilli », explique le bassiste Charles Bellerose, l’un des membres fondateurs du groupe. Né en 2009, Tramp of the Century comprend sept musiciens jouissant déjà d’une centaine de représentations à leur actif.

Prenant plaisir à reprendre les titres emblématiques d’albums d’anthologie tels que Crime of the Century ou Breakfast in America, les membres du groupe étaient déjà venus dans la région dans le cadre du Festival Woodstock en Beauce. « On a bien hâte de revenir et on vous promet bien du plaisir. C’est une musique pleine d’émotion qui a eu beaucoup d’impact sur mon adolescence. Supertramp était mon premier groupe jamais vu en spectacle, à l’âge de 12 ans, et nous sommes tous fiers aujourd’hui de faire redécouvrir leurs chansons aux nouvelles générations », a ajouté le bassiste du groupe.

Ils se produiront sur la scène du Tropicana nightclub, sur la Place de l’Église de Saint-Georges, le vendredi 11 août prochain à 22h. Plus de détails sur la 5e édition du FunFest Week-end en cliquant sur le lien suivant.