Choix de sorties et activités du 28 juillet au 3 août à Saint-Georges et dans les environs

Vendredi 28 juillet 2017

- La Sorcière de l’île Pozer, une expérience théâtrale et historique inédite à travers la ville de Saint-Georges. Le circuit touristique interactif, au coût de 5$, plongera les spectateurs dans six lieux emblématiques de l’histoire de la ville, mis en scène par l’auteur Harold Gilbert. Les visiteurs, circulant à bord d’un minibus, doivent se retrouver au centre Marie-Fitzbach pour les départs de 13h et 16h, qui se tiendront par tous les temps. Le parcours peut durer entre 2h et 2h30. Plus d’informations au 418-226-2271, poste 2238 ou 2253.

- Évoluant au sein de la Ligue de baseball senior majeur du Québec, les Jarrets Noirs de Beauce affronteront le Pub du Parvis de CRSA à 20h au centre sportif Lacroix-Dutil.

- La Troupe Les Amuses-gueules présente son spectacle « Cobaye humain » dès 20h au théâtre du Ganoué à Saint-Prosper. Plus d’informations au 418-594-5000.

- La Troupe Les Biquettes Pompettes présente la pièce V comme Canard au Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph à 20h.

- De nombreuses activités et des concerts variés sont prévus toute la journée dans le cadre du 10e Festival Nashville en Beauce. Toute la programmation est disponible en cliquant sur le lien suivant.

- Les Festivités Western de Saint-Victor proposent de nombreux concerts et activités diverses dans le cadre de son édition 2017, dont le programme est consultable en cliquant sur le lien suivant.

Samedi 29 juillet 2017

- Évoluant au sein de la Ligue provinciale de rugby, dans la catégorie Développement féminin, les Lumberjacks de Saint-Georges recevront à domicile, au parc de la Cité étudiante, à 13h30, les Locks de Saint-Lambert.

- L’équipe de baseball du Cléri Sport de Beauce Junior AA recevra au centre sportif Lacroix-Dutil, pour un programme double, à 17h puis à 20h, l’équipe CRSA de Cap-Rouge/St-Augustin.

Dimanche 30 juillet 2017

- Messe-concert à l’église de Sainte-Hénédine avec la soprano Rachelle Thibodeau, le ténor Claude-Robin Pelletier et l’organiste Marie-Hélène Greffard.

- Pique-nique des créateurs du Moulin La Lorraine à compter de 10h. Plus d’informations en cliquant ici.

- L’église Saint-Paul de Cumberland accueillera, de 11h à 12h, six artistes du festival Songe d’été en musique dans le cadre de ses Dimanches musicaux. Plus de détail en cliquant sur le lien suivant.

Mercredi 2 août 2017

- Récitals de l’été georgien au kiosque du Régiment de l’arborétum de Saint-Georges à 19h, gratuit et ouvert à tous. Ce mercredi, c’est un quatuor de New York qui sera en spectacle. Plus d’informations au 418-226-2271.

Jeudi 3 août 2017

- Le Cléri Sport de Beauce Junior AA recevra au centre sportif Lacroix-Dutil l’équipe Capitales de Québec à 20h15.

