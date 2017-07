Un achalandage record aux Festivités Western de St-Victor, où Kaïn jouera ce soir

Alors qu’un achalandage record a été enregistré à Saint-Victor pour la journée d’hier, la venue du groupe Kaïn durant la soirée devrait attirer de nouveau une foule nombreuse qui réjouit les organisateurs des Festivités Western.

Le beau temps a été au rendez-vous à Saint-Victor pour accompagner la 39e édition des Festivités Western, événement incontournable de l’été beauceron. L’achalandage jusqu’à aujourd’hui a réservé de belles surprises aux organisateurs, notamment la journée du vendredi 28 juillet, durant laquelle près de 10 000 personnes se sont retrouvées sur le site, un record battu qui laisse présager un beau bilan à l’issue du festival. Avec la visite du groupe Kaïn, un dernier rodéo dimanche et une grande parade à travers les rues de la ville, les festivités réservent encore de belles surprises aux passionnés de country.

« La température est de notre côté, ainsi qu’une belle programmation qui nous a permis de battre un record d’achalandage vendredi avec la venue de 10 000 personnes sur le site. Ce soir, notre objectif serait d’atteindre les 15 000 visiteurs, notamment grâce au spectacle du groupe Kaïn et la grande tire de chevaux », a commenté Caroline Gilbert, coordonnatrice de l’événement. Selon elle, le magasin général, nouveauté de cette 39e édition, a aussi été très apprécié par les visiteurs. Né en 1978, le festival Western de Saint-Victor attire près de 50 000 personnes, une trentaine de spectacles et environ 400 compétiteurs qui plongent chaque été le village dans une ambiance effrénée de Far West.

Samedi soir

Chapiteau du cow-boy Mathieu Roy, chansonnier en alternance à 19h Dark Whiskey en alternance à 20h Le groupe Kaïn à 22h

Ring Grande tire de chevaux canado-américaine à 19h (dans la catégorie 3 400 livres et plus)

Saloon Desjardins Danse avec Fred et Délima jusqu’à 1h du matin



Dimanche