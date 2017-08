Salle comble pour le spectacle des Dimanches musicaux à Saint-Simon

L'église Saint-Paul-de-Cumberland était pleine pour le concert des Dimanches musicaux qui a eu lieu le 30 juillet dernier à Saint-Simon.

Pour l'occasion, la Corporation de conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines, qui organise les Dimanches musicaux, recevait six musiciens et chanteurs d'un groupe de New York, soit Emily Klonowski (mezzo), Harris Becker (luth, guitare), Christina Montalto (soprano), James Erickson (guitare), Laura Lessard (guitare) et Samantha Clarke (flute).

La prestation musicale a débuté avec la pièce The Lowest Trees Have Tops Now Cease my Wandering Eyes, de John Dowland, interprétée par Mme Klonowski au chant et M. Becker au luth. Ce dernier a ensuite troqué son instrument pour une guitare afin d'accompagner Mme Montalto au chant pour Morgenlied, de Franz Schubert). M. Erickson a ensuite pris la relève le temps de deux oeuvres, soit Over The Rainbow, d'Harold Arlen, et Yesterday, de Paul McCartney, toutes deux arrangées par Takemitsu. M. Becker est ensuite revenu avec Laura Lessard pour former un duo de guitares afin de jouer Pavane pour une infante défunte, de Maurice Ravel, et La vida breve, de Manuel de Falla. Le concert s'est terminé par l'interprétation de Sonatina op. 205, de Mario Castelnuovo-Tedesco. Mme Clarke et M. Becker en ont fait les trois mouvements.

Le prochain spectacle des Dimanches musicaux aura lieu le 13 août prochain. Accompagné de sa guitare, Jeffrey Turcotte offrira un aperçu de son répertoire New Country.