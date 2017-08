Choix de sorties et activités du 3 au 9 août 2017

EnBeauce.com vous présente ses choix de sorties et activités à Saint-Georges et dans les environs du jeudi 3 au mercredi 9 août 2017.

Toutes les semaines, consultez notre sélection d’événements à ne pas manquer.

Jeudi 3 août

La Sorcière de l’île Pozer, une expérience théâtrale et historique inédite à travers la ville de Saint-Georges. Le circuit touristique interactif, au coût de 5 $, plongera les spectateurs dans six lieux emblématiques de l’histoire de la ville, mis en scène par l’auteur Harold Gilbert. Les visiteurs, circulant à bord d’un minibus, doivent se retrouver au centre Marie-Fitzbach pour le départ de 13h, qui se tiendra par tous les temps. Le parcours peut durer entre 2h et 2h30. Plus d’informations au 418-226-2271, poste 2238 ou 2253.

Le Cléri Sport de Beauce Junior AA recevra au centre sportif Lacroix-Dutil les Capitales de Québec à 20h15.

La Troupe Les Amuses-gueules présente son spectacle « Cobaye humain » dès 20h au théâtre du Ganoué à Saint-Prosper. Plus d’informations au 418-594-5000.

De nombreuses activités et des concerts variés sont prévus toute la journée dans le cadre du 10e Festival Nashville en Beauce. Toute la programmation est disponible en cliquant sur le lien suivant.

Vendredi 4 août

Les Jarrets noirs de Beauce accueilleront le Polycor de Charlesbourg à compter de 20h au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

La quatrième édition du Rockjam la renaissance se déroulera sur l’île Ronde de Beauceville. Alcoholica, eXterio, Miss DJ Lucious, les Pistolets roses et Alex Roof seront de la programmation. De plus, la bataille des groupes, un concours pour la relève musicale de la région, sera de retour.

La Troupe Les Amuses-gueules présente son spectacle « Cobaye humain » dès 20h au théâtre du Ganoué à Saint-Prosper. Plus d’informations au 418-594-5000.

De nombreuses activités et des concerts variés sont prévus toute la journée dans le cadre du 10e Festival Nashville en Beauce. Toute la programmation est disponible en cliquant sur le lien suivant.

La Sorcière de l’île Pozer, une expérience théâtrale et historique inédite à travers la ville de Saint-Georges. Le circuit touristique interactif, au coût de 5 $, plongera les spectateurs dans six lieux emblématiques de l’histoire de la ville, mis en scène par l’auteur Harold Gilbert. Les visiteurs, circulant à bord d’un minibus, doivent se retrouver au centre Marie-Fitzbach pour le départ de 13h ou de 16h, qui se tiendra par tous les temps. Le parcours peut durer entre 2h et 2h30. Plus d’informations au 418-226-2271, poste 2238 ou 2253.

Samedi 5 août

La quatrième édition du Rockjam la renaissance se déroulera sur l’île Ronde de Beauceville. Alcoholica, eXterio, Miss DJ Lucious, les Pistolets roses et Alex Roof seront de la programmation. De plus, la bataille des groupes, un concours pour la relève musicale de la région, sera de retour.

Une course de type Prison Break aura lieu au Domaine du radar à Saint-Sylvestre. Les participants devront franchir 25 obstacles sur six kilomètres tout en évitant les gardiens de prison. Des trajets pour enfants sont également disponibles. Les premiers départs se feront à compter de 9h. D'autres vagues suivront aux 30 minutes jusqu'à 14h30.

De nombreuses activités et des concerts variés sont prévus toute la journée dans le cadre du 10e Festival Nashville en Beauce. Toute la programmation est disponible en cliquant sur le lien suivant.

La Troupe Les Amuses-gueules présente son spectacle « Cobaye humain » dès 20h au théâtre du Ganoué à Saint-Prosper. Plus d’informations au 418-594-5000.

L'équipe de rugby des Lumberjacks de Saint-Georges recevra les Ducks du Lac-Brome à compter de 15h au terrain synthétique du Cégep Beauce-Appalaches.

La huitième édition de l'exposition d'autos de Sainte-Marie aura lieu au 80, boulevard Larochelle. Mentionnons qu'en cas de pluie, l'événement sera remis au samedi suivant, soit le 12 août.

La Sorcière de l’île Pozer, une expérience théâtrale et historique inédite à travers la ville de Saint-Georges. Le circuit touristique interactif, au coût de 5 $, plongera les spectateurs dans six lieux emblématiques de l’histoire de la ville, mis en scène par l’auteur Harold Gilbert. Les visiteurs, circulant à bord d’un minibus, doivent se retrouver au centre Marie-Fitzbach pour le départ de 13h ou de 16h, qui se tiendra par tous les temps. Le parcours peut durer entre 2h et 2h30. Plus d’informations au 418-226-2271, poste 2238 ou 2253.

Dimanche 6 août

De nombreuses activités et des concerts variés sont prévus toute la journée dans le cadre du 10e Festival Nashville en Beauce. Toute la programmation est disponible en cliquant sur le lien suivant.

L'église Saint-Paul-de-Cumberland-Mills célèbrera ses 170 ans ce dimanche lors d'une messe de la révérende Barbara Wintle à 10h. L'événement sera suivi d'une période protocolaire.

La Sorcière de l’île Pozer, une expérience théâtrale et historique inédite à travers la ville de Saint-Georges. Le circuit touristique interactif, au coût de 5 $, plongera les spectateurs dans six lieux emblématiques de l’histoire de la ville, mis en scène par l’auteur Harold Gilbert. Les visiteurs, circulant à bord d’un minibus, doivent se retrouver au centre Marie-Fitzbach pour le départ de 13h, qui se tiendra par tous les temps. Le parcours peut durer entre 2h et 2h30. Plus d’informations au 418-226-2271, poste 2238 ou 2253.

L'artiste Sophie Ruel sera au Centre culturel Marie-Fitzbach de 14h à 15h30 pour rencontrer les amateurs d'art. Celle-ci expose d'ailleurs quelques-unes de ses oeuvres, regroupées dans l'exposition Ressentir, qui sera en place jusqu'au 20 août.

La Troupe Les Amuses-gueules présente son spectacle « Cobaye humain » dès 20h au théâtre du Ganoué à Saint-Prosper. Plus d’informations au 418-594-5000.

Mercredi 9 août

Récitals de l’été georgien au kiosque du Régiment de l’arborétum de Saint-Georges à 19h, gratuit et ouvert à tous. Ce mercredi, c’est l’artiste Valmo qui sera en spectacle. Plus d’informations au 418-226-2271.