Le retour des journées Couleurs et saveurs dans la MRC Robert-Cliche

Après deux ans d’absence, les Journées Couleurs et saveurs sont de retour les 19 et 20 août dans la MRC Robert-Cliché.

Pour ce retour, les amateurs des produits de terroir sont invités à la bleuetière Goulet, à Saint-Frédéric, de 10h à 16h lors de ces deux jours. L’entrée sur le site est gratuite. « L’événement se déroulera sous le thème “Une escapade beauceronne rafraîchissante”. Nous invitons toute la population de la Beauce à participer à cette fête familiale ayant pour ligne directrice : “les produits du terroir et les entreprises d’ici” », mentionne la coordonnatrice aux communications de la Bleuetière, Véronique Mercier.

« L’activité représente une occasion exceptionnelle de faire découvrir la diversité des produits de la région. C’est important pour le conseil des maires de promouvoir les produits d’ici et d’encourager l’achat local. De plus, les Journées Couleurs et saveurs représentent un atout significatif sur le plan touristique. L’agrotourisme représente une valeur sûre de notre potentiel touristique », déclare le préfet adjoint de la MRC Robert-Cliche, Jean-Rock Veilleux.

Il y aura entre autres la ferme Janole, qui sera en charge du dîner, la cantine Bolduc, qui a été déclaré le « Roi de la patate » lors de la série documentaire éponyme qui était présentée sur les ondes d’Historia, le Domaine Custeau, qui possède un verger de 1 500 pommiers ainsi qu’une érablière, des Produits d’érable Cumberland, spécialisés dans les produits d’érable haut de gamme, et, bien entendu, la bleuetière Goulet, qui en plus des bleuets, cultive des framboises, des citrouilles et des pommes et qui propose de nombreux produits dérivés de ces fruits.

D’autres entreprises seront aussi présentes, notamment Beauce téléguidé modéliste, un magasin spécialisé dans la vente et la réparation de véhicules téléguidés de toute sorte, Hélico express de la Chaudière, qui proposera des tours d’hélicoptère et Canot rabaska Chaudière, qui offre des escapades sur la rivière du même nom.