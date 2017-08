Mireille Fortier revient sur son expérience télévisuelle avec l'Octuor vocal de la Beauce

L'Octuor vocal de la Beauce a été invité à participer au tournage de l'émission Le Jour du Seigneur, diffusée sur les ondes de Radio-Canada, le dimanche 6 août dernier. Pour l'occasion, EnBeauce.com s'est entretenu avec l'une de ses membres, Mireille Fortier, pour en apprendre davantage sur son expérience à la télévision.

Mireille Fortier nous a d'abord expliqué que ce n'était pas sa première expérience à la télévision en tant que choriste. « J'ai déjà participé à cette émission auparavant », a expliqué celle qui avait participé à l'un des tournages à l'Oratoire Saint-Joseph de Québec en 2015. « La chef de chorale de l'émission, Anne Gilbert, est la directrice de la chorale de Sainte-Marie. Il y a deux ans, celle-ci avait invité les membres de sa chorale, dont je faisais partie, à y participer », a-t-elle ajouté. Précisons qu'Anne Gilbert chante, elle aussi, occasionnellement les dimanches au Jour du Seigneur.

Chaque été, Anne Gilbert s'occupe donc d'engager différents groupes vocaux pour les tournages, afin de présenter une formule différente des messes habituelles aux téléspectateurs. « Pour le groupe en tant que tel, c'était une première expérience », a expliqué Mireille Fortier à EnBeauce.com. « Par contre, nous étions deux membres de l'octuor sur huit à avoir été de la partie il y a de ça deux ans », a-t-elle renchéri.

Déroulement du tournage

Tel que Madame Fortier nous l'a mentionné en entrevue, les membres de l'octuor et elle-même se sont rendus sur les lieux du tournage à Québec pour 8 h 30 le dimanche matin. À leur arrivée, ils ont fait quelques tests de son afin de connaître l'acoustique de l'endroit. « Entre 9 h et 9 h 35, c'était les test de sons pour la télévision », a mentionné Mireille Fortier. « Les caméras sont fixes et on ne voit la lentille de ceux-ci tourner que très rarement. C'est donc très discret et quand on chante, on réussit à oublier que c'est filmé », a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne le déroulement de l'émission, les membres de l'Octuor vocal de la Beauce n'ont pas eu de surprises. « On connait le déroulement d'un office religieux. Personne ne nous a dit à quel moment on devait commencer ou arrêter de chanter. Chanter pendant une messe à Saint-Joseph, à Sainte-Marie ou à l'émission Le Jour du Seigneur, c'était la même chose pour nous ».

Malgré le fait qu'ils évoluaient dans un environnement connu, ça n'a pas empêché les huit Beaucerons de ressentir un certain stress pendant le tournage. « La seule différence avec les messes dans lesquelles on chante habituellement, c'est qu'on avait plus d'auditeurs qu'à l'habitude. On voulait donc présenter une belle performance et être fiers de nous après, alors notre niveau de stress était bien évidemment plus grand que dans nos églises locales ».

Expérience enrichissante

« Les membres de l'octuor sont des passionnés et ils adorent chanter », a finalement expliqué Mireille Fortier. « Ça nous fait autant de bien d'interpréter une chanson que de la partager avec le public qui l'apprécie à son tour, alors c'est un plaisir partagé », a-t-elle ajouté.

En terminant, Mireille Fortier a précisé que tous les membres de l'Octuor vocal de la Beauce souhaiteraient répéter cette expérience télévisuelle dans le futur s'ils en avaient à nouveau l'occasion.

Précisons que certains membres de l'Octuor vocal de la Beauce font également partie de l'Écho Beauceron et de la Société Lyrique de la Beauce à Saint-Georges, de l'Écho du Lac à Lac-Etchemin, ainsi que la chorale paroissiale à Sainte-Marie.