Le duo de Luce Veilleux et Mario Jacques aux « Dimanches en concert »

Le duo acoustique composé de Luce Veilleux à la voix et de Mario Jacques à la guitare sera de retour à l’Église Saint-Paul-de-Cumberland Mills de Saint-Simon-les-Mines pour une septième année consécutive. Pour l'occasion, le duo présentera son spectacle sous le thème « Souvenirs et coups de cœur » le 20 août prochain, dès 11 h, dans le cadre des « Dimanches en concert ».

Luce a fait partie du groupe vocal l’Écho Beauceron pendant 10 ans, chante au sein des groupes « Hot Stuff », « Rétro Plus » et fait aussi partie du Duo Dynamite pour animer les bars, festivals ou événements privés. Elle fait aussi partie d’autres duos et groupes de façon occasionnelle, en remplacement par exemple. On a aussi pu l’entendre dans le cadre de quelques spectacles professionnels montés par madame Hélène Ouellet, dont « Du cinéma muet aux années cabaret » et « Romance & Destinée ».

Pour sa part, Mario étant un excellent guitariste acoustique, a accompagné plusieurs chanteur(se)s à l’Hôtel Bon Gite de Ste-Justine lors des saisons de soupers-spectacles et maintenant, il accompagne occasionnellement des étudiant(e)s lors de certains spectacles à la polyvalente de Ste-Justine. Il a fait partie du grand spectacle soulignant les 40 ans de la polyvalente il y a quelques années, fut membre du noyau de musiciens lors du grand spectacle du 150e anniversaire de Ste-Justine qui a offert plusieurs représentations à guichets fermés depuis 2012 et fait maintenant partie du spectacle bénéfice annuel « Show business » qui vient en aide à une famille dans le besoin dans la région de Bellechasse.

Luce et Mario sont des passionnés de musique depuis longtemps et ça ne s’arrête pas. C’est toujours un plaisir renouvelé d’apprendre de nouvelles chansons et de les offrir à leur public par la suite, histoire de leur en faire découvrir ou redécouvrir. Ces deux complices se sont rencontrés en 2004, lors d’un souper-spectacle à L’Hôtel Bon Gîte. Ils en ont d’ailleurs monté quelques uns par la suite et ont participé à quelques concours de la région dont « Musik En Beauce » qui se déroulait au Bar l’Entracte de Beauceville. Ils se sont mérités la deuxième place dans la catégorie « Chansonniers » en 2010.

En 2015, ils ont eu le privilège et le grand plaisir de faire la première partie du spectacle « Les immortelles » de René Lajoie (membre du quatuor de Tocadéo) à l’Entrecours du CEGEP Beauce-Appalaches. Ils aiment bien offrir quelques prestations dans les parcs extérieurs pendant l’été en plus de se faire plaisir avec un spectacle offert à l’Église de St-Paul.

Les billets pour le concert seront en vente à l'entrée de la chapelle au de 15$ pour les adultes et de 5$ pour les enfants âgés de moins de 12. Il est également possible de s'en procurer à l'avance en téléphonant au 418-221-3791.