Avec 1 620 visiteurs, « La Sorcière de l’île Pozer » réalise un carton plein durant l’été

Le circuit théâtral interactif « La Sorcière de l’île Pozer », écrit et mis en scène par l'artiste multidisciplinaire Harold Gilbert sur l’histoire de Saint-Georges, a connu un succès retentissant durant l’été en attirant un total de 1 620 visiteurs. La pièce de théâtre devrait être de retour l’année prochaine avec de nouvelles idées d’animations.

« Nous avions une idée de ce à quoi devait ressembler la pièce mais c’est cent fois mieux que ce que nous espérions de prime abord. La qualité de la douzaine d’acteurs qui ont présenté six représentations hebdomadaires sur quatre jours est remarquable. C’est sûr que l’engouement qu’a connu la pièce les a aussi grandement motivés », a déclaré la directrice du Service des loisirs et de la culture de Saint-Georges Carole Paquet.

Dès le départ, l’idée de transporter les spectateurs à bord d’un autobus de 18 passagers avait été abandonnée en raison du succès de l’événement. Le Service des loisirs s’était alors tourné vers un véhicule de 45 places pour répondre à l’intérêt du public et pouvoir ainsi conduire les visiteurs sur les six scènes extérieures disséminées à travers la ville dans de meilleures conditions. Toutes les représentations de l’été ont été effectuées à guichet fermé.

À raison de six représentations par semaine durant six semaines, ce sont 1 620 personnes qui se sont plongées dans l’histoire de Saint-Georges, forçant la mise en place d’une liste d’attente deux semaines avant la fin des représentations. À noter que les visiteurs provenaient surtout de la Beauce et de la région Chaudière-Appalaches, même si quelques touristes originaires de Québec, Sherbrooke et Montréal se sont aussi laissé séduire.