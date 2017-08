L'Écho beauceron recherche de nouvelles voix pour la prochaine année

L'Écho beauceron est à la recherche de nouvelles voix pour sa 58e édition.

La chorale, qui compte déjà une soixantaine de membres, vise particulièrement à rajouter des voix masculines (ténor et basse), mais a également besoin de nouvelles voix féminines. Ceux-ci interprètent des des pièces variées, dont certaines avec des chorégraphies. Ils agissent sous la direction artistique de la chef de choeur, Johanne Bolduc.

Les personnes intéressées doivent avoir 16 ans et plus, s'investir quelques heures par semaine et se qualifier lors d'une audition qui aura lieu le 29 août prochain à la salle paroissiale de l'Ouest à Saint-Georges. Les pratiques ont lieu tous les mardis soirs de 19h15 à 21h30. Une autre s'ajoutera un samedi par mois à compter de décembre pour préparer les concerts annuels.

Pour plus d'informations, communiquez avec Suzie Lessard au 418-227-0229.