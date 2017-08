Frampton, secteur méconnu de la Beauce à découvrir !

Niché sur un plateau séparant la Beauce et Bellechasse et parsemé d’érablières, le village de Frampton, avec son slogan « Un vent d’énergie », reflète bien le dynamisme qui y règne.

TEXTE COMMANDITÉ

Par exemple, son jeune parc éolien est déjà en tête de liste au Québec pour sa performance. De plus, le village et les environs ont plein de choses à offrir à ceux et celles qui sont assoiffés d’action et d’activités de plein air, qui veulent partir sur les routes des plus beaux villages du Québec, visiter les sites culturels et naturels ou qui ont simplement envie de profiter des festivals de la région.

Frampton est une porte d’entrée privilégiée vers le Massif du Sud et son parc régional, un petit paradis pour les passionnés de plein air en Chaudière-Appalaches. En vidéos on peut trouver quelques exemples des attraits locaux qui accélèrent la vocation touristique du village, dont la ferme brassicole Frampton Brasse, le Miller Zoo, la Cabane à Pierre et le Club de golf Dorchester. On peut aussi s'adonner à la pêche à la truite à la Pisciculture Fournier et à un safari abeille chez Annie et ses abeilles.

Sur le plan gastronomique, le Bistro Gourmet offre une cuisine maison unique composée de produits du terroir et souvent biologiques. Alors que Madame Suzy concocte ses plats uniques à la cuisine, Monsieur Alain fait le service et joue même de l’accordéon !



Côté hébergement, un des petits bijoux de Frampton est sans nul doute le chalet/gîte Le Domaine de l’Étang, qui s’est récemment mérité une mention d’honneur sur Booking.com pour avoir conservé une note moyenne de 9,6/10 de ses visiteurs pendant sa seule première année et demie d’opération. L’hébergement est tout équipé pour accueillir une petite famille de deux adultes et deux enfants. Actuellement, la durée de séjour moyen est de trois à quatre nuits et les tarifs sont très abordables.



De nature simple et accueillante et grand amant de nature et de voyages, de randonnées à pied et en vélo, Renaud, son proprio, sera des plus heureux de vous accueillir.



Un panier petit-déjeuner composé de pain maison, d’œufs frais du matin, de tartinades de la région, etc. vous est offert gratuitement pour la durée de votre séjour.



Le magnifique petit domaine est prêt à vous livrer ses trésors : joli décor, endroit tranquille et agréable, intimité et air pur. Le site est couvert d’une belle végétation mature et variée (sapins, épinettes, tilleuls, frênes, chênes, cerisiers, bouleaux blancs, bouleaux jaunes, érables à sucre, amélanchiers, pommiers, etc.). On peut faire un petit tour d’embarcation sur l’étang ou relaxer à ses abords tout en admirant ses petits habitants, dont une famille de colverts. À loisir, on peut profiter d’une belle nuit d’été pour se réchauffer au coin d’un bon feu de camp. La location gratuite de vélos en été et de raquettes en hiver est offerte.



En résumé, que ce soit pour un séjour bref ou prolongé, Frampton et le Domaine de l’Étang valent le détour !