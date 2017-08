Choix de sorties et activités à St-Georges et dans les environs du 18 au 24 août

EnBeauce.com vous présente ses choix de sorties et activités à Saint-Georges et dans les environs du vendredi 18 au jeudi 24 août prochains.

Tous les jeudis, consultez notre sélection d’évènements à ne pas manquer.

Vendredi 18 août 2017

· ​La Troupe La Chipie présente la pièce « Les Baronettes : un théâtre musical rétro », dès 20 h, au Théâtre du Ganoué à Saint-Prosper. Plus d’informations au 418-594-5000.

· La Troupe Les Biquettes Pompettes présente sa pièce « V comme Canard », dès 20 h, au théâtre de l’Hôtel de Ville, à Saint-Joseph. Plus d’informations en appelant au 418-957-9632.

· À partir de 16h30, le Festival de l’épi de Scott sera l’occasion de participer à différentes activités musicales et festives. Plus d’informations en se rendant sur le site internet du festival à l’adresse festivaldelepi.com.

Samedi 19 août 2017

· Une activité de tire de poney se tiendra au club sportif La Grande Coudée à Saint-Martin, au 313 Rang 3 Jersey Sud à 13h. Il est possible de s’inscrire jusqu’à midi le jour-même. Collations, jeux d’eau, camping et chalets à louer seront disponibles sur place. Plus d’informations en appelant au 418-382-3475.

· Les Beaucerons du Cléri Sport Junior AA recevront les joueurs des Olympiques de Drummondville à 19h au centre sportif Lacroix-Dutil.

· ​La Troupe La Chipie présente la pièce « Les Baronettes : un théâtre musical rétro », dès 20 h, au Théâtre du Ganoué à Saint-Prosper. Plus d’informations au 418-594-5000.

· La Troupe Les Biquettes Pompettes présente sa pièce « V comme Canard », dès 20h au théâtre de l’Hôtel de Ville, à Saint-Joseph. Plus d’informations en appelant au 418-957-9632.

· De 10h à la fin de journée, le Festival de l’épi de Scott organisera de nombreuses activités familiales et musicales. Toute la programmation est consultable en se rendant sur le site internet du festival à l’adresse festivaldelepi.com.

· Vernissage déambulatoire de l’exposition « La longue galerie », qui transformera la 1ère avenue en une immense galerie d’art jusqu’au 3 septembre et à laquelle participent 27 artistes et 32 commerces.

· L’île Ronde de Beauceville accueillera l’activité de Mega Yoga, organisée par la Fondation Veilleux et Filles, afin de venir en aide à la famille de Katia Labranche. Les participants seront accueillis à 9h le matin. Un activité de zumba débutera à 9h30 puis le yoga à 10h45. Un dîner conférence d’Alexandre Hamann suivra, aux alentours de midi.

· Triathlon du Lac-Poulin dans la matinée pour récolter des fonds pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin. Plus de détails en cliquant sur le lien suivant.

· Tout au long de la journée, de multiples activités sont prévues à Saint-Georges dans le cadre de la 2e édition du festival Couleur et Saveurs, organisé par les commerçants du centre-ville. Plus de détails en cliquant sur le lien suivant.

Dimanche 20 août 2017

· Les Jarrets Noirs de Beauce joueront à 19h au centre sportif Lacroix-Dutil. Leur adversaire n’est pas encore connu.

· ​La Troupe La Chipie présente la pièce « Les Baronettes : un théâtre musical rétro », dès 20 h, au Théâtre du Ganoué à Saint-Prosper. Plus d’informations au 418-594-5000.

· Dernière journée du Festival de l’épi de Scott, avec de nombreuses activités consultables sur le site internet des festivités à l’adresse festivaldelepi.com.

· Tout au long de la journée, de multiples activités sont prévues à Saint-Georges dans le cadre de la 2e édition du festival Couleur et Saveurs, organisé par les commerçants du centre-ville. Plus de détails en cliquant sur le lien suivant.

· La parade des poilus, comprenant des chiens costumés, s’élancera à 10h dans les rues du centre-ville, en soutien à la SPA. Organisé par Quartier centre-ville, l’évènement prendra le départ vers le Grand Marché. Une partie de la 1ère Avenue sera fermée à la circulation pour l’occasion.

· Une messe-concert se tiendra à l’église de Sainte-Marie, regroupant la soprano Jessica Latouche, le trompettistes Louis Laroche et l’organiste Dominique Gagnon.

· Le comité d’embellissement de Saint-Éphrem célèbrera le 150e anniversaire de la Confédération par la plantation d’arbres, à 9h30 sur le terrain de l’église.

· Dans le cadre des Dimanches musicaux de Cumberland, Mario Jacques et Luce Veilleux présenteront leurs « Coups de cœur et souvenirs » à Saint-Simon-les-Mines, à 11h à l’église Saint-Paul de Cumberland.

· L’aréna de Saint-Côme-Linière accueillera la 3e Expo Autos Rétro à Aujourd’hui, gratuite et ouverte à tous. Plusieurs prix de présence y seront tirés. Plus d’informations en appelant au 418-313-5538.

Lundi 21 août 2017

· Le club d’astronomie de Saint-Georges convie la population à venir observer une éclipse solaire partielle sur le stationnement du IGA Familles Rodrigue et Groleau, où des lunettes d’observation gratuites seront distribuées sur place pour observer le phénomène en toute sécurité. L’éclipse devrait débuter vers 13h30 à Saint-Georges et atteindre son maximum environ 1h plus tard.

Mardi 22 août 2017

· Le club FADOQ de Saint-Georges organise son épluchette annuelle de blé d’Inde à la salle paroissiale de la Place de l’Église. L’accueil s’effectuera à partir de 10h30 et le repas sera servi vers 11h30, comprenant de la soupe, du maïs à volonté, le dessert et les breuvages. À 13h, « Les amis du folklore » viendront faire danser les participants sur des airs d’autrefois. Le billet est au coût de 5 $ pour les membres. Il est possible de réserver sa place en appelant au 418-228-2230 ou au 418-228-4522.

· Patinage libre au centre sportif Lacroix-Dutil de 13h à 14h30. L’activité est gratuite. Il est possible d’appeler au 418-228-8155.

Mercredi 23 août 2017

· Patinage libre au centre sportif Lacroix-Dutil de 13h à 14h30. L’activité est gratuite. Il est possible d’appeler au 418-228-8155.

· Dans le cadre des Récitals de l'été georgien, le kiosque du Régiment de l'Arboretum de Saint-Georges accueillera dès 19 h de la musique country avec Jessie et Jean-Marie Robert. L'activité s'adresse à tous et l'entrée est gratuite. Il est possible d'obtenir plus d'informations en téléphonant à Caroline Veilleux au 418-226-2271.

Jeudi 24 août 2017

· ​Patinage libre au centre sportif Lacroix-Dutil de 13h à 14h30. L’activité est gratuite. Il est possible d’appeler au 418-228-8155.

· Les Beaucerons du Cléri Sport Junior AA recevront l’équipe des Olympiques de Drummondville à 20h30 au centre sportif Lacroix-Dutil.

· La Troupe La Chipie présente la pièce « Les Baronettes : un théâtre musical rétro », dès 20 h, au Théâtre du Ganoué à Saint-Prosper. Plus d’informations au 418-594-5000.