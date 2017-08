Notre vidéaste junior Pascal Goyette présente le festival Couleurs et Saveurs à St-Georges

Voir la galerie de photos

Amoureux de sa région, le jeune vidéaste georgien de 12 ans, Pascal Goyette, est venu rejoindre les rangs d'EnBeauce.com au début de l'été pour réaliser sa passion de tourner des vidéos sur des événements organisés en Beauce, à Saint-Georges et dans les environs.

À lire également : Une 2e édition de l'événement Couleurs et Saveurs à St-Georges​

Il était présent samedi après-midi au Grand Marché du centre-ville pour couvrir le festival Couleurs et Saveurs, organisé par Quartier Centre-Ville. Des activités diverses pour petits et grands se sont tenues sur le stationnement Maguire-Gagné tout au long de la journée, et se poursuivent encore aujourd'hui.