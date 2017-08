Douze toiles réalisées en direct au son de musiques de films à St-Georges

C’est le défi artistique que s’apprêtent à relever quatre artistes professionnels de la région et huit initiés sur le terrain de l’église Saint-Georges le 27 août prochain de 13h15 à 15h. Intitulée « A-muz-arts », la première édition de cette performance artistique inédite en arts visuels sera l’occasion de placer l’art au cœur de Saint-Georges, en privilégiant un contact direct entre le public et la création spontanée d’une toile de peinture.

C’est la performance réalisée par Harold Gilbert au Café l’Aléa le 2 mars dernier, au son des Beatles, qui a fait germer l’idée dans la tête de l’artiste peintre Geneviève St-André. « J’avais tellement aimé la proximité de l’artiste avec le public et la spontanéité de la création d’une œuvre sous l’inspiration musicale que je me suis dit qu’il fallait faire ça dehors, avec des artistes et des initiés, sous le regard d’un large public », a-t-elle déclaré. Aidée de son conjoint Martin Beaulieu, ils ont alors présenté leur projet à la MRC Beauce-Sartigan, qui leur a permis d’obtenir un appui financier de 2000 $ du fonds culturel.

Créer dans la spontanéité une œuvre inspirée par la musique

Selon l’idée d’A-muz-arts, chacun des participants, que ce soient les quatre artistes professionnels ou les deux initiés qu’ils auront chacun sous leurs ailes, aura sa propre toile à réaliser pendant près d’une heure, outillé seulement de peinture acrylique, d’une éponge et de leurs doigts. « Nous voulons rendre l’art accessible au public, le démocratiser en laissant tomber des barrières. Se libérer par l’art, laisser parler notre ressenti et les émotions suscitées par l’écoute de la musique choisie pour la performance. L’art se prête admirablement bien au rassemblement et au ralliement des troupes et nous souhaitons le démontrer avec A-muz-arts », ont expliqué les organisateurs du projet.

Un premier réchauffement effectué le 13 août dernier par toute l’équipe

Les peintres Geneviève St-André, Harold Gilbert, Christian Caron et Sophie Ruel, gagnante de la 1ère édition de Bataill’Art, présenté cet été au Café l’Aléa, se sont réunis à la librairie Sélect le 13 août dernier pour se réchauffer et faire connaissance avec les artistes initiés de cette première édition : Renée Bureau, Josée Nadeau, Myriam Roy, Jean-Guy Legendre, Yoan Breton, Chantal Drouin, Paul Gauvin et Annie Veilleux. Une exposition itinérante des oeuvres réalisées au cours de la performance aura lieu par la suite.

Informations pratiques

Afin de faciliter la création selon un rythme entraînant, le répertoire musical a été choisi parmi des films de danse et des comédies musicales. La population est invitée à venir assister gratuitement à la performance des 12 participants à l’église Saint-Georges. Un pique-nique sur le terrain gazonné en face du presbytère est aussi prévu pour l’heure du dîner. Quant au Café l’Aléa, il offrira aux spectateurs la possibilité d’acheter des collations sur place, ainsi qu’un choix de jeux de société à essayer. Pour plus d’informations, il est possible d’appeler Geneviève St-André au 418-313-7173 ou Martin Beaulieu au 418-222-2489 et de se rendre sur la page Facebook de l’évènement.