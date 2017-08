L'auteure beauceronne Isabelle Tremblay donne un atelier à St-Georges

L'auteure du livre « Médium malgré moi ! » Isabelle Tremblay, originaire de Saint-Jules, donnera un atelier sur la protection contre les énergies lors du jeudi 7 septembre prochain. Son atelier se tiendra au deuxième étage de la librairie Sélect à Saint-Georges.

À lire également : L'auteure beauceronne Isabelle Tremblay publie son premier livre



Lors de cette rencontre, les gens « apprendront à se protéger face aux énergies et aux entités négatives qui gravitent autour d'eux », explique l'auteure beauceronne. « Les aspects concernant l’enracinement et le taux vibratoire seront également abordés, et une méthode leur sera enseignée », ajoute-t-elle.

Précisons que des notes seront remises aux gens présents et qu'il y aura une période de questions en compagnie de l'auteure. Les places pour assister à cet événement sont limitées.

L'auteure Isabelle Tremblay sera également en séance de signatures lors du dimanche 17 septembre prochain à la Librairie Sélect de Saint-Georges, entre 13 h et 15 h.

Rappelons que « Médium malgré moi ! », paru aux Éditions du Dauphin Blanc et distribué au Canada et en Europe, est le tout premier livre d'Isabelle Tremblay. Il est disponible en librairies depuis le mercredi le 17 mai dernier. Le lancement de ce roman a eu lieu lors du dimanche 21 mai 2017 au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

Prochains projets littéraires

Isabelle Tremblay s'est donné comme mission d'aider les gens à accepter et à découvrir qui ils sont vraiment grâce à son premier livre.

En plus de celui-ci, l'auteure de Saint-Jules a déjà terminé un deuxième roman, de fiction cette fois-ci, qui allie science-fiction, paranormal et histoire d’amour. Elle est à la recherche d'un éditeur pour ce deuxième livre.

Ajoutons que l'auteure s'affaire présentement à l'écriture de son troisième manuscrit de style chick lit.