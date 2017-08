Valérie Roy représentera Chaudière-Appalaches à la Course des Régions pancanadienne

Voir la galerie de photos

La comédienne, réalisatrice et cinéaste beauceronne Valérie Roy, originaire de Saint-Éphrem, a été choisie pour représenter la région de la Chaudière-Appalaches à la Course des Régions pancanadienne, soit un concours de cinéastes émergents.

La Course des Régions pancanadienne est dédiée aux cinéastes de la relève, âgés de 18 à 35 ans, qui sont au début de leur carrière professionnelle. Les cinéastes sélectionnés dans le cadre de ce concours ont le mandat de réaliser un documentaire d’une durée de 3 à 7 minutes, inspiré de leur coin de pays.

À la fin de leur parcours, les films de chacun des candidats seront présentés au grand public au Théâtre Granada de Sherbrooke, devant jury, lors du mercredi 25 octobre prochain. Lors de cette soirée, les cinéastes s’étant le plus illustrés recevront plusieurs prix d’excellence. Par la suite, leur film sera diffusé et distribué dans divers contextes tels qu'à la télévision, au cinéma, dans différents festivals et sur le Web.

Édition 2017 de la Course

L'édition 2017 comptera 13 cinéastes provenant de neuf régions du Québec et de deux régions de l'Atlantique et de l'Ouest-Territoires. Notons que la période d’inscription au concours s’est déroulée du 27 juin au 6 août derniers (jusqu'au 13 août pour les régions hors Québec). Voici les candidats qui participeront au concours cette année :

Valérie Roy (Chaudière-Appalaches)

Samuel Pineault (Montérégie)

Adam-Gabriel Belley-Côté (Saguenay)

Josiane Cloutier-Ouellet (Bas Saint-Laurent)

Anne Laguë (Montréal)

Joffrey Corboz (Estrie)

Thierry Sirois-Miron (Laurentides)

Clarissa de Soussa (Capitale-Nationale)

Isabelle Perron-Blanchette (Mauricie)

Julien Robichaud (Atlantique)

Julie Frigault (Atlantique)

Justin Beaulieu (Ouest-Territoires)

Sandra Innis (Ouest-Territoires)

Dans le cadre de ce concours, EnBeauce.com s'est donc entretenu avec la Beauceronne Valérie Roy lors du lundi 28 août dernier, pour en apprendre davantage sur le sujet dont va traiter son documentaire. Celle-ci nous a également fait part de son expérience concernant sa participation à cette Course lors de l'entrevue qu'elle nous a accordée.

La vidéo de candidature de Valérie Roy pour ce concours, qui s'intitule « La jarrets noirs », est disponible ci-haut. Il est également possible de visionner le court-métrage « Une vie, une minute » que Valérie Roy a réalisé en Beauce l'an dernier.

Profil de cinéaste

Valérie Roy détient une formation de comédienne de l'École Supérieure de Théâtre de l'Université du Québec à Montréal. « Avec les années, mon intérêt a grandi pour la scénarisation, le montage et la réalisation dans lesquels de suis autodidacte », explique celle qui est native de Saint-Éphrem. « J'ai beaucoup appris sur le terrain avec mes diverses collaborations avec Kino », ajoute-t-elle.

L'artiste beauceronne a réalisé sept courts métrages jusqu'à maintenant, dont six qui étaient ses propres scénarios. Comme comédienne, elle a joué dans une centaine de Gags Juste pour Rire ainsi que dans Victor Lessard et Catastrophe dernièrement.

Si elle avait à choisir un film qu'elle aimerait réaliser plus que tout au cours de sa vie, elle opterait sans aucun doute pour un long-métrage de fiction en collaboration avec le Cirque du Soleil où la magie du cirque se mélangerait avec des thématiques ou des problématiques actuelles.

La Course des Régions pancanadienne

La Course des Régions pancanadienne contribue notamment à développer le talent cinématographique, à créer des liens entre de jeunes cinéastes professionnels partout à travers le Canada, ainsi qu'à mettre en lumière les réalisateurs de la relève.

Ce concours offre d'ailleurs une vitrine aux réalisateurs pour qu'ils puissent se faire connaître auprès du milieu cinématographique et d’un large public via les nouvelles plateformes de diffusion numérique, le web social, la télévision et les salles de cinéma.

Précisons que la Course est ouverte à l'ensemble des 17 régions administratives du Québec ainsi qu’à la francophonie canadienne regroupée en quatre grandes régions pour l’occasion, soit l’Atlantique, l’Ontario, les Prairies et l’Ouest-Territoires. Un cinéaste émergent provenant de chacune des 21 régions a la possibilité d'être sélectionné pour représenter son coin de pays chaque année.