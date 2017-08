Lancement des expositions automnales du Centre culturel Marie-Fitzbach

Le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges invite la population beauceronne au lancement de ses cinq nouvelles expositions automnales qui seront à l’affiche au Centre culturel Marie-Fitzbach du 31 août au 12 novembre prochains.

Le lancement aura lieu lors du jeudi 31 août prochain, dès 18 h, au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges. À noter que les Beaucerons pourront accéder gratuitement à ces expositions au cours des prochains mois.

Les visiteurs pourront entre autres admirer des expositions du collectif d’Artistes et Artisans de Beauce, de voitures miniatures, de photographies et de toiles.

Histoires fantastiques

Cette exposition, réalisée par le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, présentera des mythes et des légendes.

Premières formes de littérature d’un peuple, les légendes sont à l’origine conçues pour être racontées. Transmises de bouche à oreille, elles voyagent et évoluent au fil du temps.

Les visiteurs seront invités à franchir cette contrée sortie tout droit de l’imaginaire et à se laisser transporter au cœur des légendes d'ici en visitant cette exposition.

Les vieux bâtiments

La Ville de Saint-Georges invite sa population à admirer les photos de vieux bâtiments captés par les photographes qui ont pris part au concours de photos « Clin d’œil sur la Beauce » cette année.

Les visiteurs auront jusqu’au 22 octobre pour voter pour leur coup de cœur parmi les 32 clichés finalistes. La soirée de dévoilement des gagnants aura ensuite lieu lors du mercredi 25 octobre prochain.

Nuances

Nuance dans la couleur, nuance dans la tonalité, nuance dans le grain, nuance dans le propos. Voilà un thème tout en subtilité que les artistes membres d’Artistes et Artisans de Beauce se sont donné comme défi à relever. Saurez-vous percevoir les nuances de cette exposition ?

Autorama

Passionné et inspiré depuis toujours par le design automobile, l’artiste Harold Gilbert présentera une collection de voitures à l’échelle 1:18. Celle-ci couvrira un siècle d’histoire de l’une des plus importantes inventions de l’homme. Ajoutons que les modèles présentés dans cette exposition se démarquent surtout par l’originalité de leur carrosserie.

La nuit je peins

L'exposition de Sylvie Lapierre, membre des Artistes et Artisans de Beauce, est décrite comme suit par son auteure : « Dans mes moments les plus sombres, l’acte de création me permet de réinventer la vie. Quels que soient les matériaux utilisés, créer facilite le passage de la nuit au jour. Le corps et le geste sont investis d’un mouvement spontané, brut où la singularité de mon expérience peut exister toute entière ».

Précisons que les heures d'ouverture du Centre d'art et d'exposition sont du mardi au jeudi, de 12 h à 20 h 30, les vendredis, de 10 h à 20 h 30 ainsi que les samedis et dimanches, de 11 h à 17 h.