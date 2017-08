La 5e saison des Cafés historiques débutera le 8 septembre au centre culturel

Le vendredi 8 septembre prochain, le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges inaugurera la 5e saison des Cafés historiques animés par Pier Dutil au centre Marie-Fitzbach. La série de conférences débutera sur le thème de la toponymie des lieux et les personnages historiques auxquels elle fait référence.

L’animateur Pier Dutil accueillera à cette occasion deux invités à la chapelle du centre culturel de Saint-Georges, Jean McCollough, directeur du Secrétariat général et greffier de la Ville, responsable de la toponymie, et Daniel Lessard, président de la Société historique Sartigan. Alors que le premier expliquera comment on procède pour attribuer le nom d’une personnalité à un édifice ou une infrastructure, le second donnera des éclaircissements sur les personnages auxquels les lieux font référence et le rôle qu’ils ont joué dans l’histoire de Saint-Georges.

Ce premier Café historique de la saison 2017-2018 aura lieu le vendredi 8 septembre à partir de 9h30 à la chapelle du centre culturel. L’admission est gratuite.