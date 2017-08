Le comédien beauceron Guillaume Cyr présent au Festival du film à St-Séverin

L’acteur de cinéma et homme de théâtre beauceron Guillaume Cyr, notamment connu pour son rôle dans le film Louis Cyr : l’homme le plus fort du monde, de Daniel Roby, sera présent au Festival du film de Saint-Séverin à la rentrée pour présenter son court-métrage Chinatown, scénarisé et produit en 2016.

L’acteur, originaire de Sainte-Marie et diplômé de l’École nationale de théâtre du Canada, présentera aussi le 29 septembre prochain le long-métrage La nouvelle vie de Paul Sneijder, comédie dramatique réalisée par Thomas Vincent sortie en 2016 et adaptée du roman Le Cas Sneijder de Jean-Paul Dubois. Dans cette histoire, l’acteur beauceron interprète le rôle d’un propriétaire de chenil à Montréal qui vient en aide au personnage joué par l’acteur français Thierry Lhermitte, dont la vie prend une nouvelle tournure à l’issue de la mort de sa fille dans un accident d’ascenseur. La projection se tiendra à 19h30 à Saint-Séverin et sera suivie par une période d’échange avec le public ainsi qu’une conversation informelle au bar du festival, qui tiendra cette année sa 13e édition du 28 septembre au 1er octobre prochains.