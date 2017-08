La Guadeloupe accueillera un concert de musique gratuit en soutien au hockey mineur

Le samedi 2 septembre prochain, le terrain de balle de La Guadeloupe accueillera le Big Show Rock de 17h à 22h, un concert gratuit dont tous les profits seront reversés au hockey mineur et junior de Haute-Beauce.

La soirée sera l’occasion d’accueillir le spectacle Not dead & not for sale en première partie, un hommage à Stone Temple Pilots avec Éric Lapointe, originaire de La Guadeloupe. Evolution suivra en seconde partie avec Clément Demeules. Hot-dogs et boissons seront proposés sur place. Le concert sera déplacé dans l’aréna en cas de pluie.

Plus de détails en appelant au 418-459-6607.