Un total de 366 jeunes ont participé au club de lecture d’été Crock-Livres

Initié en 1994 au sein de six bibliothèques participantes dans la région Chaudière-Appalaches, le club de lecture estival Crock-Livres a été l’occasion pour 366 jeunes âgés de 4 à 13 ans de se plonger dans la lecture de 5 943 livres entre le 25 juin et le mercredi 16 août dernier, soit une moyenne de 16 livres par enfant.

Une grande fête de clôture s’est tenue le 16 août dernier au centre culturel Marie-Fitzbach, au cours de laquelle les membres du club des six bibliothèques participantes et leur famille ont pu assister au spectacle du pirate Jack Sparrow et de sa fille Alice. Parmi les prix de participation à gagner, un ensemble de camping, constituant le grand prix régional, a été remporté par Jessika Vachon, âgée de 9 ans, originaire de Saint-Georges.

Rappelons que l’initiative a pour but de rendre la lecture amusante et de préserver, dans le plaisir, les acquis scolaires des jeunes pendant les vacances estivales.