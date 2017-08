Les motos à l'honneur lors du premier HHR66 Bike Show

De nombreuses activités en lien avec les motos sont prévues à l'Hôtel historique route 66 de Saint-Victor dans le cadre de la première édition du HHR66 Bike Show.

Ce nouvel événement, qui aura lieu le 9 septembre à compter de 9h, comprendra entre autres « poker run », une sorte de rallye lors duquel les participants devront obtenir des cartes à jouer afin de construire la meilleure main de poker possible. Les participants devront se déplacer jusque dans les municipalités environnantes pour compléter le parcours. Une carte leur sera remise lors de l'inscription.

« Depuis l'ouverture de notre hôtel, nous désirons faire connaître nos installations à un plus grand nombre de personnes par le biais d'événements, dont le Bike Show. Bien que ce sera une édition modeste cette année, les gens peuvent s'attendre à toute une édition 2018 », promettent déjà les coorganisateurs et propriétaires de l'endroit, Dannie Pelchat et Marcel Pagé.

Évidemment, les motocyclistes sont attendus en grand nombre pour le rassemblement. De plus, il y aura sur le site, spécialement aménagé pour l'occasion, plusieurs exposants, que ce soit de véhicules, de pièces, d'accessoires ou de vêtements, du « bodypainting » et des « bike girls », un « show de boucane » ainsi qu'un méchoui. Ces activités auront lieu au cours de l'après-midi. Pour cette raison, la rue Principale sera fermée à la circulation et certains stationnements seront utilisés pour la tenue de l'événement.

Au niveau musical, le groupe rock Deadlock sera sur place. Un spectacle hommage à Éric Lapointe sera également présenté à compter de 19h.

L'entrée sur le site est gratuite. Précisons qu'en cas de pluie, toutes les activités sont remises au lendemain. De plus, l'organisation est à la recherche de bénévoles. Ceux et celles qui sont intéressés peuvent téléphoner au 418-588-6966 ou consulter la page Facebook (cliquez ici).