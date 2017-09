Année record au Festival Celtes et cie de Saint-Malachie

La 6e édition du Festival Celtes et cie de Saint-Malachie, qui s'est déroulée du 18 au 20 août derniers, a été un succès sur toute la ligne selon ses organisateurs.

Parmi les faits saillants de la fin de semaine de festivités, notons que le groupe Le rêve du diable a ravi ses amateurs fidèles samedi soir, après avoir dirigé un atelier de musique traditionnelle en après-midi. De plus, la troupe de danse irlandaise Irish Shannon Dancers a présenté un spectacle haut en couleurs lors de cette journée.

Les groupes Artiq Session, Bonhomme Setter et TZE Texas Redmecs ont aussi offert des performances musicales appréciées du public pendant le week-end. Le Festival a également fait place à la relève avec les jeunes Jérémie Bourget et Charles-Antoine Bourget, ainsi que le groupe Les Cousins.

Grande nouveauté, l’édition 2017 du Festival a été l’hôte de la toute première prestation du Chœur Celtique de Saint-Malachie, qui a eu lieu devant un auditoire ému. L’église du village était pleine à craquer pour l'occasion.

Enfin, la traditionnelle dégustation de whiskey explorait cette année les produits américains, un choix fort apprécié des participants qui doublent en nombre chaque année.

« C’est une année record à tous les points de vue et ce, malgré la température incertaine et les travaux partout au village », a mentionné le directeur du Festival, Olivier Leclerc. « Le Festival continue de grandir, tout en concrétisant sa position comme un événement estival unique et incontournable dans la région », a-t-il ajouté.