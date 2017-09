La popularité de l'accélération de camions de St-Joseph ne se dément pas

Voir la galerie de photos

Malgré une température avoisinant les 12 degrés tôt en matinée, nombreux sont ceux et celles qui se sont déplacés pour assister aux qualifications de la compétition de tir et d'accélération de camions de Saint-Joseph en ce samedi 2 septembre.

Les qualifications ont eu lieu de 10 h 30 à 11 h 30 sur la Rue Sainte-Christine à Saint-Joseph. Certains camions en bobtail pouvaient atteindre jusqu'à 90 milles par heure (environ 145 kilomètres/heure) sur la côte d'une longueur de 788 pieds.

Le premier départ officiel de la compétition, dans la catégorie bobtail, classe A, a eu lieu à 11 h 30 ce matin. Pour l'occasion, ce sont les coureurs Sylvain Noël, numéro 100, ainsi que Mario Couture, numéro 51, de Sainte-Marie, qui se sont affrontés dans la côte.

Précisons que la compétition se poursuivra tout au long de l'après-midi aujourd'hui, et qu'elle reprendra ensuite demain, dimanche le 3 septembre, dès 10 h 30. Celle-ci se divisera en quatre classes classes, soit A, B, C et Open, ainsi qu'en deux catégories, soit bobtail et chargé.

À noter que des courses de pick-up sont également prévues à l'horaire de la fin de semaine, en plus de la tenue du défi Canada contre États-Unis, qui est de retour pour une 2e édition cette année. Des coureurs provenant du Québec et du Nouveau-Brunswick se disputeront alors les honneurs avec des pilotes du Connecticut, du New-Hampshire, du New Jersey, de New-York, du Texas, de la Pennsylvanie et de la Californie.

Il y aura également une parade de camions dans la ville de Saint-Joseph à 18 h 15 ce soir, ainsi que des spectacles sous la tente gratuits samedi et dimanche soir sur le site des festivités.

Il est possible de voir ou de revoir les qualifications, qui ont débuté à 10 h 30 ce matin, en visionnant la vidéo ci-dessus.