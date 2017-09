L'exposition « Brut » présenté à la bibliothèque Madeleine-Doyon

La bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville présente l'exposition « Brut » de l'artiste peintre Allison Pomerleau tout au long du mois de septembre.

Ses oeuvres sont exposées dans la salle Desjardins de l'endroit. Les visiteurs pourront admirer le résultat de son travail du dimanche au mardi ainsi que le jeudi, sur les heures d'ouverture de la bibliothèque. « “Brut” est une exposition rappelant l'émotion primitive, voire sauvage, chez l'être humain par la nature simple et non élaborée des tableaux », décrit la Ville, par voie de communiqué.

La Beaucevilloise s'est toujours passionnée pour les arts sous toutes leurs formes, que ce soit la peinture, le cinéma, l'écriture ou la musique. Bien qu'elle ait essayé différentes techniques au fil des ans, Mme Pomerleau demeure fidèle à la peinture à l'huile, utilisant beaucoup le couteau à peindre, ce qui ajoute une texture et un trait plus grossier à son art. Elle ne recherche pas la minutie du détail.

Celle-ci ne veut pas se restreindre dans sa création. Elle opte donc pour un style changeant et combiné. Il est toutefois possible de reconnaître l'expressionnisme auquel s'ajoutent parfois le figuratif et l'abstrait.

En parallèle de sa création artistique, la jeune femme poursuit ses études à l'Université Laval dans le but d'enseigner les mathématiques.