Un nouveau porte-parole pour le Festival du film de Saint-Séverin

Le réalisateur, Pascal Gélinas, succède à l'actrice Louise Latraverse à titre de porte-parole du Festival du film de Saint-Séverin dont la 13e édition aura lieu du 28 septembre au 1er octobre à l'église centenaire.

Pour M. Gélinas, il s'agit d'un honneur de prendre la relève de Mme Latraverse. « Ce festival est formidable. Il nous permet de découvrir, discuter, échanger, réfléchir et faire le pont entre deux mondes : le pays des grands espaces et le pays intérieur », a-t-il déclaré.

Celui-ci connait la municipalité depuis 1983 alors qu'il travaillait au montage du documentaire « La journée d'un curé de campagne » à l'Office national du film (ONF). Il est ensuite revenu pour présenter « Le porteur d'eau » en 2007 et « Huguette Oligny, le goût de vivre » en 2013.

Plusieurs invités du domaine cinématographique sont attendus, dont la comédienne, Sophie Lorrain et le réalisateur, Alexis Durand Brault, du film « C'est le coeur qui meurt en dernier » et Guillaume Cyr, qui a réalisé le court métrage « Chinatown » et joué dans « La nouvelle vie de Paul Sneijder ».

Cette année, 21 oeuvres ont été choisies par le comité de sélection, qui avait le mandat de monter une programmation éclectique, équilibrée et qui représente des valeurs artistiques et humaines. Cette dernière est composée de 11 longs métrages et 10 courts métrages.

Longs métrages

D'encre et de sang, d'Alexis Fortier Gauthier, Francis Fortin et Max Rheault

Manoir, de Tony Datis

Un pont entre deux mondes, de Pascal Gélinas

BGL de fantaisie, de Benjamin Hogue

Sur la lune de nickel, de François Jacob

La nouvelle vie de Paul Sneijder, de Thomas Vincent

C'est le coeur qui meurt en dernier, d'Alexis Durant-Brault

Ma vie de courgette, de Claude Barras

1:54, de Yan England

Ça sent la coupe, de Patrice Sauvé

L'Arrivée, de Denis Villeneuve

Courts métrages