Lyse Marsan présente son exposition « Peindre en Beauce » à Ste-Marie

Le vernissage de l’exposition solo « Peindre en Beauce » de l’artiste multidisciplinaire beauceronne Lyse Marsan a eu lieu lors du dimanche 10 septembre dernier à la Galerie d’art de Sainte-Marie. Cette exposition, présentée par Artistes et Artisans de Beauce ainsi que la Ville de Sainte-Marie, a pour président d’honneur Richard Grenier, de la bijouterie Le Forgeron d’Or.

Pour l’occasion, des dignitaires, ainsi que de très nombreux invités, provenant de différentes régions, étaient présents; la Galerie d’art faisait sans contredit salle comble!

Lyse Marsan, qui réside à St-Séverin de Beauce depuis près de 15 ans, désire ainsi rendre un hommage particulier, à son hameau de paix, en offrant au public sa vision de l’atmosphère qui règne dans l’un des plus beaux villages du Québec. Pour cette exposition toute en couleurs et en élégance, elle a ajouté des souvenirs de voyages, ainsi que des arbres de vie pour contrer les semeurs de morts. Juste à la frontière de l’abstraction, ses œuvres nous proposent un rendez-vous avec notre propre histoire face à la sérénité et à la maturité du contenu. L’artiste a trouvé tout approprié de présenter ce corpus dans cette magnifique galerie située au cœur de la Beauce.

Le montage de l’exposition a été confié à la commissaire Isabelle Veilleux. Cette dernière a tenu à souligner qu’en plus d’être une coloriste hors pair, Lyse Marsan est passionnée par son sujet. Elle sait comment se raconter et comment transmettre un message par ses œuvres. Celle qui compte plus de 40 ans de métiers et dont la réputation n’est plus à faire aime peindre la Beauce et y peindre.

Monsieur Gaétan Vachon, maire de la ville de Sainte-Marie s’est dit heureux d’accueillir Lyse Marsan dans cette galerie beauceronne et il encourage le public à venir découvrir une artiste dont la passion se reflète dans ses œuvres.

Quant à Monsieur Richard Grenier, c’est avec bonheur qu’il a accepté la présidence d’honneur. Il décrit les tableaux de Lyse Marsan comme des poèmes qui se racontent, des chansons d’où émerge de la couleur. Se faisant un devoir d’encourager les peintres beaucerons et d’ailleurs, il encourage le public à en faire autant et à éprouver la fierté d’acheter et d’installer sur leurs murs des œuvres originales.

Rappelons que l’exposition se poursuit jusqu’au 12 novembre prochain. De plus, dans le cadre des Journées de la culture, Lyse Marsan sera présente à la galerie samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre prochains, de 13 h à 17 h. Par la même occasion, elle donnera une causerie intitulée « Pigments, symboles et communication » le 30 septembre, de 14 h 30 à 15 h 30. Le public est invité à y participer gratuitement.