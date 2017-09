Le festival « Beauce Brasse - bières & cuisine » de retour à St-Georges

L'Espace Redmond, en face du centre sportif Lacroix-Dutil, à Saint-Georges, accueillera la 3e édition du festival « Beauce Brasse - bières & cuisine » les 22 et 23 septembre prochains. En tout, trente kiosques seront présents sur le site pour accueillir les visiteurs et leur proposer une gamme variée de 175 produits de dégustation.

« Les deux premières éditions estivale et hivernale nous ont démontré que les Beaucerons désiraient ce type de festival dans la région ! Nous avons rapidement fait notre place sur l'échiquier des évènements et nous comptons bien continuer en cette direction en améliorant le produit offert », a mentionné le principal organisateur du festival Éric Doyon.

Produit par Chaudière-Appalaches en spectacle, dont la mission est de favoriser la culture et les artistes de la région par le biais d'évènements grand public, le festival « Beauce Brasse - bières & cuisine » se tiendra le vendredi 22 septembre à partir de 17h et se poursuivra le lendemain à compter de 13h. À noter qu'en plus des exposants sous le grand chapiteau chauffé, des ateliers-conférences seront offerts chaque jour ainsi que des spectacles aux styles variés.

Rappelons que l'accès au site est gratuit. Ce dernier est accessible jusqu'à 1h du matin les deux soirs. Les personnes désirant déguster les produits brassicoles doivent posséder le verre officiel de cette édition ainsi que des jetons spéciaux, en prévente sur le site web de l'évènement, chez Métro Laval Veilleux et directement sur place le jour-même.