L'artiste Carole Baillargeon présentera son parcours au Musée Marius-Barbeau

Le dimanche 17 septembre prochain, à 13h30, l'artiste Carole Baillargeon sera présente au Musée Marius-Barbeau, à Saint-Joseph-de-Beauce, pour parler de son parcours artistique aux visiteurs dans le cadre de son exposition « Ainsi...», qui se tiendra jusqu'au 1er octobre 2017.

« J'ai abordé le thème du travail à partir de l'outil (ciseaux) qui est une extension de la main (...). Je les ai travaillés pour les rendre inutilisables, c'est une métaphore sur la perte du savoir-faire (...). Ce sont des techniques d'emmaillotage que j'ai utilisées, ce qui réfère à des blessés », a déclaré l'artiste le 23 août dernier à La Fabrique culturelle.tv, en parlant de l'évolution de son travail au cours des trente dernières années.

Diffusées au Québec, en Amérique et en Europe, les oeuvres de Carole Baillargeon sont issues d'une pratique artistique hybride, amalgamant les arts visuels, la scénographie et les techniques artisanales. À noter que des droits d'entrée seront demandés aux visiteurs pour assister à cette rencontre. Plus de détails auprès du Musée Marius-Barbeau.