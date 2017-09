Une artiste beauceronne expose ses oeuvres à Québec

FLORENCE GIROUX GRAVEL Traversée chromatique entre les fils de l’âme FLORENCE GIROUX GRAVEL est une jeune artiste québécoise (originaire de la Beauce) en début de carrière mais dont l’œuvre a déjà une belle maturité artistique. Elle est également la fille de l’artiste Suzanne Giroux, qui a découvert l’énigme du sourire de la Joconde. Florence GIROUX GRAVEL est diplômée de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de New York University. Après avoir étudié et exposé à Paris et à New York au cours des quatre dernières années, elle présente au Complexe Jules-Dallaire de Québec son exposition solo intitulée: Traversée chromatique entre les fils de l’âme. Comme le titre de l’exposition l’indique, le parcours de l’exposition de Florence GIROUX GRAVEL s’inscrit comme une traversée chromatique dans laquelle le spectateur s’engage. Totalement envoûté par la finesse de son médium artistique des plus inédit, ce dernier est séduit par les minuscules fils de couleurs qui vibrent pour créer de multiples écrans optiques. Tels les Impressionnistes, elle déconstruit la lumière, superpose et juxtapose de minces fils qui deviennent ses pigments de couleur et créent, selon les déplacements du spectateur, des jeux d’optique hallucinants et troublants par leur intense subtilité. Dans l’expérience du subtil que vivent les spectateurs, comme une nouvelle expérience de la lumière, ils basculent dans une autre réalité, « entre les fils de leur âme ». Une exposition donc, qui fait du bien à l’âme, une traversée de couleurs dans un univers de fils lumineux pour les amateurs d’art qui aiment « être saisis par eux-mêmes » à travers des œuvres qui cherchent à les sonder. Une exposition dans laquelle le visiteur sera en quête de son soulfie (âme portrait) et non de son selfie (égo portrait), soit découvrir la gamme chromatique des fibres de son inconscient qu’il sera invité à publier sur la page Facebook de l’artiste. L’expérience et la perception de chacun étant unique mais dans laquelle l’autre se voit. L’artiste sera présente le soir du vernissage ainsi que sur place les samedis et dimanches entre 13h et 17h. DATES 8 au 18 septembre 2017 VERSNISSAGE 8 septembre entre 18h30-22h