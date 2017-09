La Zone Toxic et son savant fou de retour au Woodooliparc pour les fans d'horreur

L’Halloween est à nos portes et la Zone Toxic du Woodooliparc, à Scott,

ouvrira ses portes au public le 20 octobre prochain, pour le plus grand

plaisir des amateurs d’horreur.



En effet, après une pause d’un an, les couloirs du manoir hanté du savant fou seront

ouverts au public l’instant de trois fins de semaine, du 20 octobre au 5 novembre 2017, afin

de permettre à la population de constater ce qui s’est passé dans le Manoir Becker

de la désolante ville de Horkforth.



« Pour la réouverture de Zone Toxic, nous avons décidé de nous associer avec la Foire

de l’Horreur qui propose un parcours multisensoriel avec jeux d'évasion. Ce circuit est

composé de couloirs sombres et lugubres, de pièces thématiques et de décors à couper

le souffle qui sauront vous terroriser. Chaque soir, entre 50 et 70 zombies seront sur

place dans un décor et une atmosphère qui confronteront les visiteurs à leurs plus

grandes phobies », explique madame Claudia Poulin, conceptrice en charge du

Woodooliparc.



En grande première cette année, un spectacle de projections visuelles vous sera offert

et fera vivre le Manoir Hanté. Joël Prouxl-Bouffard, des Productions Pixel d’étoile,

concepteur visuel, a, à ce jour, collaboré à une foule de projets d’envergure

internationale tels que diverses productions du Cirque du Soleil et de Robert Lepage.

« Nous désirons innover dans le domaine de l’horreur et permettre aux spectateurs de

sortir de leur zone de confort et de se laisser aller dans un univers complètement

déjanté », ajoute madame Poulin.



La Zone Toxic sera ouverte tous les week-ends du 20 octobre au 5 novembre. Les

heures d’ouverture sont le vendredi de 18h à 23h, le samedi de 15h à 23h et le

dimanche de 15h à 20h. Il est possible de se procurer des billets en cliquant sur le lien suivant.