Les Klowns de l'Apokalypse de retour au Woodooliparc pour l'Halloween

Voir la galerie de photos

Après avoir pris une pause en 2016, la terrifiante thématique des Klowns de l’Apokalypse, initiée conjointement par l’animateur Marto Napoli et le Woodooliparc, sera de retour cette année à l’occasion de l’Halloween dans la Zone Toxic du Woodooliparc, situé à Scott, en Beauce, à 20 minutes de Québec.

À lire également : La Zone Toxic et son savant fou de retour au Woodooliparc pour les fans d'horreur

Les 20 et 21 octobre prochains, des milliers de braves humains pourront vivre à nouveau l’expérience de ce parcours de l’horreur extrême tout en confrontant la plus grande des phobies : les klowns.



L’effet Marto a complètement bouleversé la routine des zombies. Sous l’influence de Marto, les zombies de la Zone Toxic se transforment en véritables bouffons de l’enfer.



Dès le 20 octobre, le Manoir Hanté du Woodooliparc sera de retour, doublé en superficie et composé de couloirs sombres et lugubres, de pièces thématiques et de décors terrorisants.

Près de 60 personnages, morts ou vivants, pousseront l’expérience interactive multisensorielle et solliciteront les sens dont l’odorat, la vue, l’ouïe et le toucher, tout en confrontant les visiteurs à leurs plus grandes phobies. Parmi ces personnages, les Klowns de l’Apokalypse seront de la fête pour un weekend seulement, les 20 et 21 octobre.

Lors du dernier événement du genre en 2015, plus de 2000 personnes par soir avaient flirté avec les Klowns de Marto.



Les Klowns de l’Apokalypse attendent donc le public de partout en province lors des 20 et 21 octobre prochains au Woodooliparc, à Scott. Le coût d'entrée est de 21,75 $ par personne et l'activité s'adresse aux 13 ans et plus. Il est également possible de réserver sa place en ligne dès maintenant au woodooliparc.com.



Précisons que cet événement est une collaboration du Woodooliparc et de la Foire de l’Horreur.