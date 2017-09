Retour en grande de « La grosse orangée » à Saint-Zacharie

Le concours de potirons géants intitulé « La grosse orangée » était de retour à Saint-Zacharie lors du samedi 16 septembre dernier, après huit ans d’absence dans la municipalité. La journée de fête familiale prévue pour l’occasion a attiré une foule impressionnante.

Le comité municipal des loisirs de la municipalité de Saint-Zacharie s'est montré satisfait de l'événement. Il estime à environ 400 personnes le nombre de participants qui y ont pris part. « Il y a longtemps qu’il n’y a pas eu autant de monde au village », pouvait-on entendre bien souvent sur le site.

L’achalandage de l’événement a impressionné les participants. Pour le comité municipal des loisirs, c’est signe que la municipalité reprend de la vigueur communautaire et que la revitalisation des loisirs poursuit sa lancée.

Déroulement de la journée

La journée a débuté à 8 h avec un tournoi de balle-molle au cours duquel six équipes s’affrontaient. En fin d’avant-midi, le site s’est rapidement rempli de familles venues profiter des jeux, du casse-croûte et des kiosques de produits locaux. Enfin, c’est à 13 h qu’a eu lieu la fameuse pesée de « La grosse orangée ». C’est Élizabeth Guay-Ferland, de Saint-Zacharie, qui a produit le potiron le plus lourd, soit d'un poids de 306 livres.

La journée comprenait également trois autres concours, soit la citrouille la plus coquette, la personne qui a le mieux estimé le poids de sa citrouille, ainsi qu'un concours de tartes au sucre, chapeauté par les fermières du village.

Rappelons que la troisième et dernière édition de ce concours, avant qu'il ait à nouveau lieu cette année, s'était déroulée lors du samedi 20 septembre 2008.