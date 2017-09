De nombreuses activités prévues à Beauceville pour les Journées de la culture

Organisées par le Comité culturel et patrimonial de Beauceville (CCPB), en partenariat avec la Ville de Beauceville, deux Journées de la culture se tiendront les 30 septembre et 1er octobre prochains au 2e étage de Place Beauceville ainsi qu'au Parc Mathieu, permettant aux visiteurs de bénéficier de plusieurs activités culturelles gratuites et variées pour petits et grands.

Le samedi 30 septembre

À Place Beauceville, de 10h à 16h, la population pourra découvrir différents kiosques d'artistes, d'artisans et d'organismes communautaires ainsi qu'une exposition sur le domaine de la santé ou encore les mariages d'autrefois, le tout agrémenté d'animations musicales.

Au Parc Mathieu, de 13h à 16h, plusieurs artistes ou amateurs d'art sont invités à venir créer une toile en plein air, pour la réalisation de laquelle ils devront apporter tout le matériel adéquat (à noter que des chevalets seront mis à disposition des artistes amateurs par la Ville). En cas de pluie, l'activité sera remise au 1er étage de la Place Beauceville.

Le dimanche 1er octobre

À la Place Beauceville, les visiteurs pourront bénéficier, à 13h, du spectacle « Les visiteurs du Saint-Laurent / Canada 150 », retraçant, en musique, l'histoire d'explorateurs et de colons de la vallée du Saint-Laurent venus de France et d'Écosse. Tout au long de la journée, le public pourra encore bénéficier de diverses expositions en lien avec le patrimoine, la culture, la santé et les mariages d'autrefois.

À la bibliothèque Madeleine-Doyon, les enfants de 5 à 10 ans pourront bénéficier d'un atelier de découverte du cinéma d'animation et pourront créer des personnages avec l'empreinte de leurs doigts. Il est recommandé de s'inscrire en appelant au 418-774-9137, poste 1700.

Rappelons que l'ensemble des activités seront gratuites.