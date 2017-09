Activités à ne pas manquer en Beauce lors du 22 septembre 2017

au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph. Il sera possible de visiter l'exposition de 10 h à 12 h ainsi que de 13 h à 16 h 30. Il est possible d'obtenir plus d'informations en appelant au 418-397-4039.

Exposition « Peindre en Beauce » de Lyse Marsan à la Galerie d'art municipale de Sainte-Marie. L'événement se déroulera de 18 h à 21 h. Il est possible d'en savoir plus en communiquant au 418-387-3233.

Une course et une marche au profit de Leucan aura lieu à Saint-Zacharie, dès 19 h 30. Les participants à ces deux activités, organisées par le Club de course et de marche les Terry-Phil, devront parcourir une distance d'environ 7 kilomètres. Le départ aura lieu au stade de Saint-Zacharie, sur la 12e Avenue. Il est possible d'obtenir plus de détails en téléphonant au 418-593-3085.