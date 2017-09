L'école Grande Coudée inaugure sa nouvelle cour à St-Martin, un projet de 67 000 $

À en croire les rires et les cris de joie des enfants, à quelques mètres de l'hôtel de ville de Saint-Martin, les nouveaux aménagements de la cour de l'école Grande-Coudée, dont tous les habitants pourront profiter en-dehors des heures de cours, rencontrent à n'en pas douter un gros succès auprès de la jeunesse. Réalisés au cours de l'été, ils auront nécessité des investissements de 67 669 $ et ont été officiellement inaugurés jeudi après-midi en présence des dignitaires officiels et des près de 350 élèves de l'établissement. Ces derniers ont effectué le jour-même un marchothon pour ramasser des fonds pour leur cour.

Deux modules de jeux, une balançoire, des bancs, des tables de pique-nique et des buts de soccer, c'est ce que les élèves de l'école Grande-Coudée ont pu découvrir à la rentrée dans la cour flambant neuve de leur établissement, dont le terrain a été aussi remis à niveau. « Cela montre la solidarité qui existe dans votre communauté et son engagement dans la santé et la réussite de ses enfants. Quand une commission scolaire et une école peuvent compter sur un milieu aussi dynamique et mobilisé, on peut réaliser de belles choses et ce projet en est la preuve », a déclaré Charles-Henri Lecours au sujet de ces nouveaux aménagements. Pour le président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE), ce projet d'amélioration de cour d'école devrait aider les jeunes à « se maintenir heureux et en santé ».

Un marchothon de 2 ou 4 km réalisé par les élèves pour amasser des fonds pour leur cour

Le jour-même, en fin de matinée, les élèves de l'école Grande-Coudée se sont lancés dans un marchothon de 2 ou 4 km, selon leur niveau, destiné à amasser de l'argent, réinvesti dans la cour de l'école. En tout, un montant de 1 750 $ a pu ainsi être amassé par les jeunes à l'occasion de cette marche à travers les rues de Saint-Martin. « Le but principal de l'évènement était de susciter la fierté des élèves envers le projet, qui a été réalisé tout en amassant de l'argent et en développant leur sens de l'engagement pour une bonne cause », a déclaré la directrice de l'école Cindy Nadeau. Le décompte final lancé par les élèves dans un élan d'enthousiasme avant la découpe officielle du ruban et les pulsions d'allégresses qui ont suivi juste après, alors qu'ils s'élançaient vers les modules de jeux, ont démontré le vif succès rencontré par la nouvelle cour, dont ne manquent pas de profiter aussi, en-dehors des heures d'école, le reste de la population.