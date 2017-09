La 3e édition du festival Beauce Brasse débute en force à St-Georges

La 3e édition du festival Beauce Brasse - Bières et cuisine battait son plein à Saint-Georges ce soir, dès la première heure suivant l'ouverture officielle de ses portes. L'événement, qui se déroule dans le stationnement de l'Espace Redmond, en face du Centre sportif Lacroix-Dutil, se poursuit jusqu'à demain, samedi le 23 septembre.

À lire également :

Ce sont en tout 27 exposants de bières et de spiritueux ainsi que 10 exposants de cuisine de rue et de découvertes culinaires qui attendront les festivaliers lors de cet événement. Une file de plus d'une trentaine de personnes se dressait d'ailleurs déjà vendredi soir, vers 18 h 15, pour entrer sur le site du festival.

Lors de la première soirée, les visiteurs pourront d'abord profiter d'une formule 5 à 7 réseautage, sous la tente, avec des chansonniers en alternance sur scène, soit le Duo Spotlight ainsi que Marc-André Mercier.

De 18 h à 21 h, le public pourra assister à trois ateliers thématiques sous le chapiteau, le premier portant sur des méthodes de fabrication de la bière. Celui-ci sera donné par La Maison de la Bière. Un atelier de cuisine alliant huîtres et bières sera ensuite présente par Caroline Bérubé, chef épicurienne beauceronne et propriétaire de l'entreprise Épica. Pour couronner le tout, Du plaisir aux verres offrira un atelier sur les vins et les spiritueux aux festivaliers sur place.

En ce qui concerne la partie musicale de la soirée, le Oli Couture Band réchauffera les planches de la scène Desjardins, dès 21 h, pour ensuite laisser place au DJ Pierre-Luc Fortin (Peed), à 23 h, qui se chargera de faire danser les visiteurs.

Un après-party se déroulera enfin à La P'tite Grenouille de Saint-Georges, dès 23 h. La fermeture du site est prévue pour 1 h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi.

Programmation du samedi

L'ouverture du site est prévue pour 13 h, lors du samedi 23 septembre. Un duo de chansonniers sera alors en alternance sous la tente, soit Les Trinkeux et Eux-Autres.

Des ateliers thématiques seront ensuite présentés au public, de 14 h à 17 h, sous le chapiteau. La Maison de la Bière présentera des méthodes de fabrication de la bière, dès 14 h, Du plaisir aux verres présentera son atelier sur les vins et les spiritueux, dès 15 h, et la chef épicurienne Épica alliera huîtres et bières pour le plaisir des amateurs de cuisine dès 16 h.

Pour clore l'événement en beauté, The Unplugged Band prendra d'assaut la scène Desjardins dès 21 h, suivi du DJ Mathieu Drouin, qui prendra place sur scène à minuit. La fermeture du site est prévue pour 1 h dans la nuit de samedi à dimanche. Un après-party aura lieu au Bar 4000 de Saint-Georges dès 23 h.

À noter que l'entrée sur le site est gratuite en tout temps. La consommation d'alcool nécessite, cependant, l'achat du verre officiel de l'édition estivale 2017 et de jetons disponibles sur le site. Ceux-ci ne sont cependant pas valides pour l'achat de nourriture, qui est seulement possible avec de l'argent comptant.

Précisons qu'il s'agit de la 2e édition estivale de ce festival, la première ayant eu lieu en septembre 2016, mais de la 3e édition de son histoire. Une édition hivernale de l'événement avait été présentée au mois de mars dernier.

Il est possible de découvrir à quoi ressemble le site du festival ainsi que d'avoir un aperçu d'une dizaine de kiosques présents à l'Espace Redmond en consultant la galerie de photos ci-haut.