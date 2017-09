Un duo beauceron à la 2e saison de l'émission Tous pour un chalet

Voir la galerie de photos

EnBeauce.com s'est entretenu samedi dernier, le 23 septembre, avec Dominique Marcoux, de Sainte-Marie, et Vincent Rhéaume, de Scott, qui font actuellement partie de la 2e saison de l’émission Tous pour un chalet, diffusée sur les ondes de Canal Vie.

Ceux-ci ont d'abord envoyé leur candidature pour participer à l'émission lors du 28 décembre 2016, pour ensuite avoir des nouvelles positives de l'équipe de production en février dernier.

En mars et en avril, le duo a passé quelques entrevues, dans l'espoir de se retrouver parmi les finalistes. Ils ont ensuite été surpris par l'animateur Mathieu Baron, à Montréal, qui leur a annoncé qu'ils faisaient officiellement partie de l'émission.

Le tournage, pour lequel ils devaient être disponibles sur une durée de 25 jours, a débuté lors du 26 mai dernier.

Précisons que neuf duos participent à cette aventure, soit les bleus, les jaunes (Dominique et Vincent), les mauves, les oranges, les turquoises, les verts, les roses, les bruns et les rouges.

Au moment d'écrire ces lignes, il n'y a que six des neuf duos qui font encore partie de la course. Les bleus, les oranges et les turquoises ont déjà été éliminés à l'issue de la diffusion des trois premiers épisodes.

Lors de l'entrevue qu'ils ont accordé à l'une de nos journalistes, les membres de ce duo beauceron ont entre autres révélé à quoi ressemblait l’envers du décor de leur aventure, en plus de parler de leur appréciation générale envers cette expérience télévisuelle.

Pour visionner l'intégralité de cette entrevue avec ces deux participants beaucerons, il suffit de cliquer sur la vidéo ci-dessus.